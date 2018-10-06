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В Барановичах ищут ушедшую из дома 16-летнюю девушку
07.10.2018 19:04 — Разное | Виртуальный Брест
О том, что 2 октября нынешнего года около 7 часов утра дочь ушла из дома, сообщила ее мать, обратившаяся в Барановичский ГОВД спустя несколько дней после того, как 16-летняя девушка перестала выходить на связь. Ее мобильный телефон был недоступен.
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О том, что 2 октября нынешнего года около 7 часов утра дочь ушла из дома, сообщила ее мать, обратившаяся в Барановичский ГОВД спустя несколько дней после того, как...
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