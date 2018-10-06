В Барановичах ищут ушедшую из дома 16-летнюю девушку

О том, что 2 октября нынешнего года около 7 часов утра дочь ушла из дома, сообщила ее мать, обратившаяся в Барановичский ГОВД спустя несколько дней после того, как 16-летняя девушка перестала выходить на связь. Ее мобильный телефон был недоступен.



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В УВД Брестского облисполкома уточнили, что на прошлой неделе, во вторник, несовершеннолетняя Ангелина К., учащаяся УО "Барановичский ПТКСО", ранним утром ушла на учебу, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Проживала она вместе с матерью, сообщившей о ее исчезновении, и ранее неоднократно уходила из дома. Мобильный телефон девушки по-прежнему не отвечает на звонки.