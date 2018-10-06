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Участники митинга перед зданием банка, Брест-над-Бугом 1930 г.

07.10.2018 19:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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12 октября 1930 года в Бресте-над-Бугом прошёл митинг в связи с высказываниями немецкого министра Готфрида Тревирануса.

Участники митинга перед зданием банка, Брест-над-Бугом 1930 г.

В марте 1930 года Тревиранус вошёл в состав правительства Генриха Брюнинга в качестве министра без портфеля. Вскоре стартовала новая предвыборная кампания, в которой партия Тревирануса дебютировала с внешнеполитическим лозунгом о «немецкой борьбе за свободу» против «политических и экономических насильственных насаждений», ставя перед собой труднодостижимую цель добиться досрочного освобождения Рейнской области. В своём выступлении от 10 августа Тревиранус упомянул «неисцелённую рану на востоке, этом чахнувшем лёгком империи», намекнув что будущее Польши неустойчиво без пересмотра границ.

В самой Польше это истолковали как угрозу войны и даже начали сбор средств на строительство новой подводной лодки, которая бы называлась «ответ Тревиранусу». Но несмотря на эти национально-популистские высказывания, Консервативная народная партия провалила выборы в рейхстаг, собрав 14 сентября 1930 года меньше одного процента голосов избирателей и добившись всего четырёх мест в парламенте страны.

Тревиранус, впрочем, остался в правительстве как имперский уполномоченный по помощи восточным территориям (Восточная Пруссия), а с 9 октября 1931 года по 30 мая 1932 года возглавлял имперское министерство транспорта во втором кабинете Брюнинга.

 
Теги: Брест
 
 
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12 октября 1930 года в Бресте-над-Бугом прошёл митинг в связи с высказываниями немецкого министра Готфрида Тревирануса. В марте 1930 года Тревиранус вошёл в состав...
 
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