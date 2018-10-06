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"Это унижение". Учителя Лоевского района оригинально отметили профессиональный праздник

07.10.2018 19:21 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Они встретили профессиональный праздник – День учителя – ударной работой на фермах.

– Районное руководство приказало сегодня работать на фермах! Убирать, утеплять, выметать. Объявили в воскресенье всеобщий субботник, – сообщил один из учителей.

– Это полное оскорбление и унижение! Так у нас относятся к учителям. Звонил коллеге – плохо слышно, ветер в трубке. Он спрашивает: как ты думаешь, где я сейчас? Видимо, на природе, праздник все же. Нет, говорит, на ферме – подметаю, – рассказал «Радыё Свабода» Алексей, коллега которого работает в Калпенском детском саду-школе.

Сотрудники Калпенской школы по приказу «сверху», с Лоевского райисполкома, работали на уборке местной фермы.

– Аналогичная ситуация и с учителями в Крупейках, те тоже батрачили сегодня, в свой праздник, на ферме. Так по всему району. Поднимаем с колен сельское хозяйство, – с грустью отметил Алексей.

Работали на фермах учителя, сотрудники сельских Домов культуры и сельских советов в деревнях Малиновка и Уборак.

– В Малиновке сотрудники сельского совета и школы окна забивали пленками – готовили ферму к зиме, подметали, чистили все, – рассказали жители деревни.

– О срочном субботнике в воскресенье нам стало известно в субботу поздно вечером. Так приказали. Говорят – по всему району так, – отметил один из жителей деревни Уборак.

Учителя возмущены, но говорят с сарказмом: «Естественно, мы все были согласны именно так провести профессиональный праздник».

Оперативный комментарий в Лоевском райисполкоме получить не удалось ввиду выходного дня. Собеседники-сельчане полагают, что «субботник в воскресенье» – подготовка к празднованию 75-й годовщины освобождения Лоевщины от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается как День города 16 октября.

 
 
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Они встретили профессиональный праздник – День учителя – ударной работой на фермах.
 
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