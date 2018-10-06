"Это унижение". Учителя Лоевского района оригинально отметили профессиональный праздник

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– сообщил один из учителей.рассказал «Радыё Свабода» Алексей, коллега которого работает в Калпенском детском саду-школе.Сотрудники Калпенской школы по приказу «сверху», с Лоевского райисполкома, работали на уборке местной фермы.– с грустью отметил Алексей.Работали на фермах учителя, сотрудники сельских Домов культуры и сельских советов в деревнях Малиновка и Уборак.рассказали жители деревни.отметил один из жителей деревни Уборак.Учителя возмущены, но говорят с сарказмом: «Естественно, мы все были согласны именно так провести профессиональный праздник».Оперативный комментарий в Лоевском райисполкоме получить не удалось ввиду выходного дня. Собеседники-сельчане полагают, что «субботник в воскресенье» – подготовка к празднованию 75-й годовщины освобождения Лоевщины от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается как День города 16 октября.