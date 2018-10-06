|
"Прости, друг, на меня Володя надавил..."
Иллюстративное фото
В Киеве прекрасно понимают, что действия официального Минска по сворачиванию белорусско-украинских отношений – это не личное решение Александра Лукашенко, а результат давления Москвы.
Не случайно скандальные заявления об укреплении белорусско-украинской границы прозвучали уже через день после сентябрьского саммита в Сочи.
«БелГазета» поинтересовалась, как происходящее восприняли в Украине. Спойлер: с досадой, но без удивления.
Тарас Сахарчук, обозреватель «Громадське радио» (Киев):
– Поразительно, что все это происходит ровно за месяц до встречи Порошенко и Лукашенко в Гомеле - они там должны провести переговоры в ходе первого форума регионов Беларуси и Украины 25-26 октября. Но теперь уже никто не может сказать, пройдет ли этот саммит. Я бы на месте Порошенко категорически отказался от такой встречи после слов Лукашенко об укреплении границы с Украиной: «Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси».
Что теперь Лукашенко скажет при встрече с Порошенко? «Прости, друг, на меня Володя Путин надавил»? У Порошенко уже вовсю идет избирательная кампания. Если он поедет встречаться с Лукашенко после совершенно оскорбительных высказываний - его же на родине политические конкуренты просто съедят, та же Тимошенко только косточками похрустит.
Тем более сейчас все ожидают появления в Беларуси российской военной базы - на этом фоне встреча президентов в Гомеле будет выглядеть и вовсе неуместно.
Микола Ривницкий, доцент кафедры политических наук Киевского национального университета им. Шевченко:
– Требование Кремля «понизить уровень отношений Минска с Киевом» будет, к сожалению, означать только то, что начнут разрываться человеческие связи. Украинцы меньше станут ездить в Беларусь, белорусы - в Украину. Я где-то читал недавно, что Украина - третья по посещаемости белорусскими туристами страна. От того, что этот туризм сократится, хуже будет всем. Лучше - только России.
А что теперь будет с теми украинскими гражданами, которые в 2014-16гг. переехали в Беларусь, спасаясь от войны на востоке Украины? Сегодня в Беларуси, по словам Лукашенко, живет 160 тыс. мигрантов из Украины - они получили документы по упрощенной схеме, были расселены и трудоустроены. Однако их юридический статус до сих пор четко не определен, они не беженцы, а непонятно кто. К тому же многие граждане Украины сверх этих зарегистрированных 160 тыс. до сих пор находятся в Беларуси абсолютно нелегально. Кто-то из них трудоустроился неофициально, кто-то живет с мелкой торговли или вообще непонятно как.
Понятно, что это напрягает россиян, которые считают, что в условиях открытой белорусско-российской границы украинским нелегалам ничто не препятствует отправиться в Россию, в т.ч. с недружественными намерениями. Но за россиян я не беспокоюсь, я беспокоюсь за судьбу украинских граждан в Беларуси. До сих пор их статус был неопределенным, так что теперь они, по сути, оказываются в полной воле белорусских властей, ведь они не защищены никакими законами.
Андрей Паливода, журналист издания «Левый берег» (Киев):
– Считаю, что сейчас просто рухнет все старательно выстраивавшееся здание белорусско-украинских взаимоотношений. В начале года состоялись телефонные разговоры Лукашенко и Порошенко - в те дни, когда черниговский суд рассматривал дело задержанного в Украине гражданина Беларуси Юрия Политики по обвинению в сборе секретной информации в пользу другого государства. Многие в Киеве по-прежнему уверены, что украинский журналист Павло Шаройко был арестован и осужден в Беларуси как «шпион» именно в ответ на задержание Политики в Чернигове.
Причем Шаройко оперативно белорусский суд осудил к 8 годам тюрьмы за шпионаж, тогда как украинский суд уже много месяцев не может вынести вердикт о соответствии обвинения законодательству, чтобы начать рассмотрение дела по существу. По словам представителя МИД Украины Владимира Шкурова, еще недавно власти Беларуси и Украины обсуждали обмен Шаройко на Политику. К слову, о том же в конце весны упоминал председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.
Предыдущая значимая встреча Лукашенко и Порошенко прошла 2 ноября 2017г. в Абу-Даби. Тогда, по официальным сообщениям сторон, они говорили об экономике. А потом Лукашенко признался, что обсуждали «шпионский скандал».
В свою очередь, через две недели после встречи Порошенко своим указом уволил Владимира Синькевича с должности замглавы Службы внешней разведки Украины. Это никак не было обосновано, и большинство экспертов связали такое действие как раз со «шпионским скандалом».
Денис Бродик, журналист издания «Зеркало недели» (Киев):
– Настоящим спасением для Украины еще с критического 2014г. стали поставки нефтепродуктов с Мозырского НПЗ. А в 2016-18гг. экономике страны сильно помогают поставки бензина, дизтоплива и сжиженного автомобильного газа («пропан-бутан») из Беларуси. Понятно, что до сих пор очень значительная часть этих поставок шла из России реэкспортом через Беларусь.
С начала 2018г. поставками из Беларуси обеспечено 45% украинского рынка бензина и 35% дизтоплива, это главный поставщик (40,31% потребления) моторного топлива для Украины. За I полугодие 2018г. продажи сжиженных углеводородных газов из Беларуси в Украину выросли на 35% - до 258 тыс.т. Уже в мае железнодорожный экспорт этих газов из России в Беларусь увеличился до рекордных 107,375 т - против примерно 20 тыс.т в месяц в 2016г. Значительная часть этого объема еще летом сразу перенаправлялась в Украину по серым схемам.
Соответственно, требование России прекратить реэкспорт углеводородов в Украину в Сочи было одним из главных. Потому неудивительно, что после встречи в Сочи в Украине уже прошла волна подорожания сжиженного газа. Теперь ожидается подорожание всего моторного топлива и его возможный дефицит.
Вадим Пинченко, военный аналитик (Днепр):
– Сейчас военное руководство Украины в большом напряжении. Ждут решения по российской военной базе в Беларуси. Никто здесь не сомневается, что Лукашенко в Сочи получил уступки от Путина в обмен на не озвученное пока публично согласие разместить на белорусской территории полноценную российскую военную базу, с авиацией, танками и пехотой.
По неофициальной информации, немного позже белорусскому народу пропагандой это будет подано как ответ на инициативу соседней Польши по созданию на ее территории постоянной военной базы США «Форт Трамп». Но Украине российский военный объект в Беларуси, возле украинской северной границы, доставит куда больше хлопот, чем Польше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что теперь Лукашенко скажет при встрече с Порошенко?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)