У каких знаков зодиака самый скверный характер

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Вы ведете себя как ребенок до его созревания. Хорошо иметь высокое мнение о себе, но не тогда, когда оно граничит с эгоизмом. Вашу эгоцентричность замечают все, кроме вас.Вы также можете быть очень вспыльчивым и гневным, если что-то идет не так, как вы хотели, вам также очень трудно принять точку зрения других людей. Вы хотите, чтобы все происходило по-вашему, как бы сложно ни приходилось остальным в этот момент.У вас проблемы с ленью и упрямством. Вы никогда не проявляете инициативу, не потому, что не хотите, а потому, что вам лень оторвать пятую точку от стула и что-то сделать.Вы, как известно, очень милы, и используете свое обаяние, чтобы выкрутиться и переложить свои задачи на плечи других людей, когда вы не хотите их выполнять.Вы также очень упрямы, а лень и упрямство – опасная смесь. Вам нравится делать все по-своему, и каждый, кто играет не по вашим правилам, будет исключен из игры.Близнецы, ваш наибольший промах заключается в том, что вы можете казаться из рук вон плохим другом, даже если это совсем не так. Вы не можете хранить секреты и слишком много болтаете.Вам нравится быть другом, на которого все могут рассчитывать, но не можете удержаться от сплетен. Даже если вы не открываете чужую тайну другим людям прямо, вы, как правило, допускаете утечку информации в Сеть.Вы привязчивы до тошноты. Вы не замечаете разницу между желанием заботиться и навязывать свое внимание, чем отпугиваете партнеров.Вы убеждаете себя, что когда люди утверждают, что им наплевать на вас, они на самом деле врут, чтобы скрыть свои истинные чувства. А потом копите обиду и недовольство особами, которые, по вашему мнению, обидели вас.Когда кто-то не делает что-то по вашему совету у вас начинается истерика. Вы хотите, чтобы люди доверяли вам так же, как и вы им, но вы должны помнить, что у людей своя собственная жизнь. Если они думают, что все, что вам нужно, это раздавать им наставления и быть главным, никого не останется рядом с вами.Ваш наибольший недостаток в том, что вы чрезмерно эгоистичны и высокомерны. Вам нравится, когда люди поклоняются вам и целуют землю, по которой вы ходите, считая, что вы заслуживаете такого поведения.Если бы все было по-вашему, вы бы не пошевелили и пальцем, поскольку были бы окружены толпой слуг, выполняющих работу за вас.Вы — не особа королевских кровей, которая любит своих подданных; вы — та, кто рубит головы с плеч, если все идет не так, как вы пожелали. Пока вы будете смотреть на людей как на своих потенциальных подчиненных, они не будут тратить на вас время.Ваша наибольшая ошибка состоит в том, что вы — навязчивый перфекционист. Вы, как правило, слишком много заботитесь обо всем – о важном и не очень — и не довольны результатом, пока не удостоверитесь, что приложили все усилия, чтобы выполнить работу идеально.Перфекционизм – неплохое качество, если вы не взваливаете на себя неподъемные задачи. Вам нравится контролировать ситуацию, но, даже если вы знаете, что не можете проконтролировать все, вы не можете отпустить это на самотек.Если вы не можете придраться к мелочам, вы не счастливы. И, к сожалению, вы также склонны быть строжайшим критиком по отношению к самому себе.Весы, ваша наибольшая ошибка — тщеславие. Вы зацикливаетесь на себе, вместо того, чтобы осмотреться, что происходит в мире. Вы милы, поэтому часто оказываетесь в центре внимания и выслушиваете комплименты. Однако вы бываете очень безответственными.Вы чувствуете, что вам действительно не нужно придерживаться своих обязательств и взять бразды правления в свои руки, пока у вас привлекательная внешность, но эти две вещи не являются взаимоисключающими понятиями.Скорпион, ваш наибольший недостаток в том, что вы можете быть сверхнавязчивым в отношении определенных вещей. Вы похожи на собаку с костью — как только вы ее хватаете, вам сложно отпустить ее.Кроме того, вы настолько конкурентоспособны, что это может застать людей врасплох. Даже если конкуренции нет, вам нравится мысль о победе. Вы не успокоитесь, пока не докажете, что вы правы. Даже в мелочах, вы должны оказываться правы, иначе не будете удовлетворены.Вы склонны быть безрассудным, не взирая ни на что. Вы говорите все, что и когда хотите, не обращая внимания на то, какой эффект ваши слова произведут на собеседника.Если вы заденете чьи-то чувства своей грубостью, то просто отмахнетесь от них, поскольку вы предельно честны, что не всегда играет в вашу пользу.Вы живете спонтанно, витая в облаках. И ваше безрассудство — оправдание, которое вы используете, чтобы делать то, что хотите. Это делает вас не слишком надежным другом или партнером.Один из ваших наибольших недостатков — социальный альпинизм. Вы будете ходить по головам, пока не доберетесь туда, куда хотите прийти, даже если это означает, что от этого пострадают ваши друзья.Хождение по трупам означает для вас контроль своего будущего и получение навыков делать все возможное, чтобы достичь желанной цели.Другая наибольшая ошибка заключается в том, что вы склонны расстраиваться, когда все идет не так, как вы запланировали. Когда у вас нет ответов на все вопросы, вы желаете выйти из процесса или ситуации, потому что не знаете, чем это закончится.Вы всегда пытаетесь взять на себя роль лидера, но, когда это невозможно, просто бросаете руль, пока кто-то не попросит вам снова управлять процессом.Вы не склонны проявлять эмоции или привязанность, и не можете понять, насколько это плохо. Ваш наибольший недостаток заключается в том, что вы часто остаетесь в стороне и не проявляете ни к чему интереса — даже ко значимым вам вещам. И ваш энтузиазм в такой ситуации кажется поддельным.Ваше отчуждение и беззаботность показывает ваше равнодушие. Даже если вы не хотите это признавать, вы можете быть чрезмерным эгоистом.Вы играете жертву так часто, что люди автоматически предполагают, что вами легко манипулировать. Ваша наибольшая ошибка — не знать, когда нужно постоять за себя, и позволять людям ходить по вам.Вы также слишком мечтательны, предпочитая жить в мире фантазий, чем в реальности. Вы отказываетесь встречаться лицом к лицу с проблемами, и, если у вас есть человек, который делает это за вас, это означает, что вы позволяете ему полностью контролировать вашу жизнь.Существует разница между тем, что вы нуждаетесь в помощи и тем, что кто-то пытается контролировать вас, но вы должны понять это сами.