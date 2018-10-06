МВД России опровергло данные о массовой проверке мобильных россиян на наличие Telegram

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ТАСС

— говорилось в сообщении пресс-центра.Также в ведомстве напомнили, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией РФ.— заключили в МВД.Ранее сообщалось, что полицейские начали проверять телефоны граждан на наличие Telegram, который заблокирован в России.