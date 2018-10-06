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МВД России опровергло данные о массовой проверке мобильных россиян на наличие Telegram

07.10.2018 17:33 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Информация о массовой проверке полицейскими телефонов россиян на предмет наличия мессенджера Telegram, заблокированного в РФ, не соответствует действительности, заявили ТАСС в воскресенье в пресс-центре МВД России.

«Распространяемая в сети Интернет информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности», — говорилось в сообщении пресс-центра.

Также в ведомстве напомнили, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией РФ.

«Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. В случае, если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России», — заключили в МВД.

Ранее сообщалось, что полицейские начали проверять телефоны граждан на наличие Telegram, который заблокирован в России.

 
 
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Информация о массовой проверке полицейскими телефонов россиян на предмет наличия мессенджера Telegram.
 
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