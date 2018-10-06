Путин сообщил россиянам о рекордном росте их зарплат





Стабилизация российской экономики привела к рекордному росту реальных зарплат россиян. Об этом на пленарном заседании российско-индийского делового форума заявил президент России Владимир Путин.

В реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, зарплаты выросли на 8,7%. "Это рекордный показатель с 2012 года", - сказал Путин, пишет finanz.ru .

Он добавил, что ситуация на рынке труда "начала улучшаться", что "создает благоприятные условия для работы бизнеса" (цитаты по ТАСС).

В последние годы достигнута положительная динамика макроэкономических показателей, подчеркнул Путин: "обеспечены устойчивость государственных финансов, рост золотовалютных резервов, а также текущий профицит федерального бюджета".

Отметим, что заявления президента не согласуются с данными Росстата. Так, согласно официальной статистике, рост реальных зарплат в 2018 году составил 7% в августе, 7,5% и июле и 7,2% в июне.

Накопленным итогом за 8 месяцев зарплаты выросли на 8,4%, а не 8,7%, как сообщил Путин.

Наконец, рост зарплат 2018 года лишь компенсирует обвальное падение предыдущих трех лет. Так, на начало третьего квартала россияне зарабатывали в среднем всего на 2,4% больше, чем до начала кризиса в 2014 году.

В целом же реальные доходы населения остаются на 10,9% ниже уровней 4-летней давности, а пенсии в реальном выражении сократились на 7,5%.