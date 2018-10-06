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В США 20 человек погибли в ДТП со свадебным лимузином
По крайней мере 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия около города Скохари (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил в воскресенье телеканал
По его данным, лимузин свадебного кортежа в минувшую субботу столкнулся с другим транспортным средством на участке шоссе к западу от города Олбани — административного центра штата Нью-Йорк. Это примерно в 273 км к северу от города Нью-Йорк.
Национальное управление по безопасности на транспорте США информировало в своем
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Лимузин свадебного кортежа столкнулся с другой машиной в 273 км от Нью-Йорка.
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