В США 20 человек погибли в ДТП со свадебным лимузином

По крайней мере 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия около города Скохари (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

#HappeningNow On the scene of a terrible accident just off of route 30A in Schoharie. Looks like one car is crashed in ditch. Emergency crews are very active. pic.twitter.com/ydX6cdOKBE — Mercedes Williams (@MercedesTVnews) 6 октября 2018 г.

По его данным, лимузин свадебного кортежа в минувшую субботу столкнулся с другим транспортным средством на участке шоссе к западу от города Олбани — административного центра штата Нью-Йорк. Это примерно в 273 км к северу от города Нью-Йорк.

Национальное управление по безопасности на транспорте США информировало в своем Twitter , что направило группу своих сотрудников для расследования причин и обстоятельств ДТП. Полиция штата пока не подтверждает числа жертв. «На данный момент мы можем лишь сказать, что произошло столкновение двух автомобилей, в результате крушения есть много жертв. Расследование находится на самом начальном этапе», — приводит телеканал слова капитана полиции штата Ричарда О’Брайана.