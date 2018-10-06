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В США 20 человек погибли в ДТП со свадебным лимузином

07.10.2018 19:45 — Разное | Tut.by  
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По крайней мере 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия около города Скохари (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

По его данным, лимузин свадебного кортежа в минувшую субботу столкнулся с другим транспортным средством на участке шоссе к западу от города Олбани — административного центра штата Нью-Йорк. Это примерно в 273 км к северу от города Нью-Йорк.

Национальное управление по безопасности на транспорте США информировало в своем Twitter, что направило группу своих сотрудников для расследования причин и обстоятельств ДТП. Полиция штата пока не подтверждает числа жертв. «На данный момент мы можем лишь сказать, что произошло столкновение двух автомобилей, в результате крушения есть много жертв. Расследование находится на самом начальном этапе», — приводит телеканал слова капитана полиции штата Ричарда О’Брайана.

 
 
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Лимузин свадебного кортежа столкнулся с другой машиной в 273 км от Нью-Йорка.
 
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