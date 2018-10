В США 20 человек погибли в ДТП со свадебным лимузином

По крайней мере 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия около города Скохари (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

#HappeningNow On the scene of a terrible accident just off of route 30A in Schoharie. Looks like one car is crashed in ditch. Emergency crews are very active. pic.twitter.com/ydX6cdOKBE