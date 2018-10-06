БТ показало лицо Виктора Лукашенко в момент, когда отец рассказывал, как бил его









Напомним, глава государства рассказал:





– Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом.





Александр Лукашенко не впервые рассказывает истории о своем старшем сыне. Два года назад он сообщил:





– У меня старший сын — черномазый такой. Идет он мимо Дома правительства по улице, к нему подходит милиционер: «Покажите свои документы». Он достает документы, а тот: «Ой, извините!» Я потом говорю, а почему так? А он на кавказца, наверное, похож, отвечают.