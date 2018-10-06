Уже две женщины участвуют в голодовке возле столичного СИЗО на улице Володарского

6 октября голодовку возле СИЗО начала Марина Мацулевич — известный бизнес-тренер. Ее сын Роман Киселевич был осужден по части 4 статьи 328 на 14 лет лишения свободы. Позже апелляционный суд снизил этот срок на один год.





Naviny.by , ее сын уже год находится в СИЗО. Как заявляет женщина, поскольку сын выполнил требования, предусмотренные примечанием к 328-й статье, он подлежал освобождению от ответственности. По словам матери, которую цитируют, ее сын уже год находится в СИЗО. Как заявляет женщина, поскольку сын выполнил требования, предусмотренные примечанием к 328-й статье, он подлежал освобождению от ответственности.





Согласно примечанию к статье 328, подлежат освобождению от ответственности лица, добровольно выдавшие правоохранительным органам наркотики и оказавшие активную помощь по выявлению (пресечению) преступлений по незаконному обороту наркотиков, изобличению лиц, которые его осуществляли, а также обнаружению имущества, полученного преступными действиями.





Однако, как заявляет Марина Мацулевич, «судебные органы проигнорировали это примечание».





Сегодня к голодовке присоединилсь Наталья Старовойт из Гродно . У нее четверо детей: три дочери и сын Кирилл. Именно он и оказался за решеткой. Женщина уже не раз рассказывала его историю.





- Кирилл занимался каратэ, регулярно посещал тренировки — у него 97 спортивных наград. После того как поступил на первый курс, параллельно работал фотографом. То есть, не лентяй. Дискотеки и бары он почти не посещал. Так, несколько раз в день рождения. Поэтому для нас всех стало шоком, когда его задержали в 2016-м. Ему было 19 лет…





Нам даже никто о его задержании не сообщил. Ни из милиции, ни из больницы. Дело в том, что в ходе первого допроса Кирилл «выпал» с четвертого этажа отделения. Получил тяжелые травмы. В скорой его только искололи и направили обратно. О том, что произошло, мы узнали, когда домой пришли с обыском — не нашли ничего. Ни в переписке на компьютере, ни в телефоне сына. Наш адвокат так и говорил прокурору: «Как можно просить 12 лет, если нет ни одного доказательства?»





Дело основано на том, что его и друга задержали с пакетиком «Альфа-ПВП». Они съездили за наркотиком в Минск на машине. И говорят, что один из пакетиков был у сына на руках при задержании, но ни отпечатков пальцев там не было, ни видеокамеры этого никак не зафиксировали. Я уверена, что это у него была первая и единственная поездка. По мальчишеской глупости: парни хотели заработать быстрые деньги.





Поддержать женщин к стенам Володарки сегодня пришли и другие матери осужденных. Присоединяться ли к акции протеста — каждая из них думает.





Напомним, что весной этого года проходила масштабная лодовка активисток Движения «Матери-328» под Минском и в Речице. После этого власти заявили, что пойдут на смягчение некоторых наркостатей. Однако положения уже осужденных это не улучшило. Наталья Старовойт, кстати, участвовала и в той голодовке.



