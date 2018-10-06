Белорусов, пострадавших в аварии в Украине, доставили на родину

Путь от Кривоозёрской больницы до Гомельской областной занял больше десяти часов. Пострадавших сопровождали реанимационные бригады.





ОНТ. Готовыми к транспортировке (с учётом состояния и возможности перенести дорогу) оказались четверо белорусов. Двое пациентов до сих пор в тяжёлом состоянии. Они сейчас в реанимации. Ещё один госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Состояние четвёртого пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Ещё двое белорусов остаются под наблюдением украинских врачей – их жизни также вне опасности, передает





ДТП произошло около 6 часов утра 4 октября на 290 км дороги Одесса — Киев в Кривоозерском районе. Mercedes Sprinter с белорусской регистрацией (номера Гомельской области) врезался в грузовой подъемный кран Mitsubishi, который ехал впереди в попутном направлении.





В салоне микроавтобуса было 8 человек.





Водитель маршрутки взят в Украине под стражу.