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Белорусов, пострадавших в аварии в Украине, доставили на родину

07.10.2018 18:43 — Разное | Партизан  
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Их будут лечить в Гомеле. Реанимобили с пациентами прибыли накануне поздно вечером.

Путь от Кривоозёрской больницы до Гомельской областной занял больше десяти часов. Пострадавших сопровождали реанимационные бригады. 

Готовыми к транспортировке (с учётом состояния и возможности перенести дорогу) оказались четверо белорусов. Двое пациентов до сих пор в тяжёлом состоянии. Они сейчас в реанимации. Ещё один госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Состояние четвёртого пострадавшего оценивается как удовлетворительное.  Ещё двое белорусов остаются под наблюдением украинских врачей – их жизни также вне опасности, передает ОНТ. 

ДТП произошло около 6 часов утра 4 октября на 290 км дороги Одесса — Киев в Кривоозерском районе. Mercedes Sprinter с белорусской регистрацией (номера Гомельской области) врезался в грузовой подъемный кран Mitsubishi, который ехал впереди в попутном направлении.

В салоне микроавтобуса было 8 человек. 

Водитель маршрутки взят в Украине под стражу.

 
Теги: Гомель
 
 
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Их будут лечить в Гомеле. Реанимобили с пациентами прибыли накануне поздно вечером.
 
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