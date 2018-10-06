на сайте СБУ . Данные обнародованы









Служба безопасности Украины давно занимается сбором информации о российских наемниках, которые принимают участие в боевых действиях как в Сирии на стороне Башара Асада, так и на Донбассе на стороне РФ и поддерживаемых ею боевиков.





"Поэтому СБУ обнародует персоналии еще 206 внештатных сотрудников российской военной разведки из состава ЧВК "Вагнера", которые ранее были идентифицированы Службой как участники февральских событий в Сирии, в том числе данные на 8 наемников, которые погибли или умерли от ранений", - говорится в сообщении.





Среди погибших белорусов нет. А сам списк таков СБУ таков: Важов А.Ю., 01.10.1984, гражданин РФ, Вислобоков В.А., 14.04.1975, гражданин РФ, Короленко О.А., 22.07.1974, граждан Украины, в 2014 году принял российское гражданство, Лу В.В., 24.09.1982, гражданин РФ, Оганесян Р.Г., 16.02.1976, гражданин Украины, Поротников С.Е., 04.12.1961, гражданин РФ, Рассохин И.Б., 12.08.1978, гражданин РФ, Сємушин С.А., 26.06.1986, гражданин РФ.









Отмечается, что большинство из них участвовали и в войне на Донбассе. Все восемь погибли 7 февраля 2018 года в Сирии.





Среди 206 "вагнеровцев", данные о которых удалось получить СБУ, большинство - граждане России, однако большое количество и граждан Украины. Также среди российских боевиков белорусы, казахи, узбеки и другие. Но нас, конечно же, особо интересуют белорусы.





Это некто Руслан Витальевич Бобин, 1967 года рождения. Минчанин.





Константин Александрович Гирс из новоплоцка. Год рождения — 1986.





Эдвард Юрьевич Давыдов, 1967 года рождения, из Иваново Брестской области.





Сергей Владимирович Сазонов из Речицы. Год рождения — 1972.





Оршанец Александр Александрович Ступницкий, 1989 года рождения.





Вадим Николаевич Юшкевич из Новополоцка. Год рождения — 1981.





Напомним, что за наемничество в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность.