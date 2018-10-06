Что не так с назначением правительства в Беларуси



Премьер-министр Беларуси Сергей Румас

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Президентский указ о назначении Румаса главой правительства появился 18 августа 2018 года. А нижняя палата Национального собрания утвердила его только 5 октября.В статье 106 Конституции Республики Беларусь записано: «Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с согласия Палаты представителей. Решение по этому вопросу принимается Палатой представителей не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре Премьер-министра».То есть пока Палата представителей не утвердит кандидатуру премьера, тот не имеет права выполнять свои обязанности. На мой взгляд, никакой другой интерпретации эта статья Конституции не допускает. С момента издания указа до дня утверждения его Палатой представителей прошло 48 дней (четыре недели), а не две недели, как предусмотрено Конституцией.Как известно, правительство в Беларуси — техническое. В том смысле, что оно не определяет экономической политики. Хотя по Конституции Совет Министров «разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики», на самом деле он работает в узких рамках, поставленных Лукашенко. Но кому в Беларуси интересна Конституция?Если определена кандидатура премьера, то логично, чтобы он подбирал заместителей, министров, то есть формировал свою команду, с которой сможет реализовывать поставленные задачи. Однако — нет: весь состав правительства определяет президент, руководитель Совета Министров не имеет в этом вопросе права голоса.В Конституции не прописано, кто конкретно представляет кандидатуру премьера парламенту. В других государствах, даже с президентской формой правления, нового главу правительства обычно предлагает депутатам президент. Этим он показывает свое уважение к парламенту как к отдельной ветви власти. И в Беларуси бывали случаи, когда Лукашенко приходил в Палату представителей, чтобы лично рекомендовать кандидатуру премьера. На этот раз Сергея Румаса представила депутатам руководитель администрации президента Наталья Кочанова. Какой парламент, такое и «уважение».Опять же, по нормальной логике, премьер-министр в момент утверждения должен бы представить на рассмотрение депутатам программу деятельности правительства. И парламентарии, в зависимости от качества этой программы, принимали бы решение, голосовать «за» или «против».Но в Конституции Беларуси вопреки этой логике записано, что премьер «в двухмесячный срок после своего назначения представляет Парламенту программу деятельности Правительства». Сергей Румас пообещал внести этот документ в Палату представителей не позднее 18 октября. Тогда за что сейчас голосовали депутаты? Выступая перед депутатами, новый премьер заявил:Напомню, что эта программа принята неконституционным органом — V Всебелорусском народным собранием 23 июня 2016 года.Имею подозрение, что Сергей Николаевич не очень детально знаком с упомянутой программой. Ведь, например, она предполагает рост средней зарплаты за пятилетку только на 9,5-11,6%. Однако Лукашенко приказал довести среднюю зарплату до 1 тыс. рублей. В результате только с начала этого года по июль реальные зарплаты в стране выросли на 12,9%. И что собирается выполнять правительство?Также, выступая в Палате представителей, Румас как приоритеты правительства назвал создание благоприятной бизнес-среды и повышение качества управления государственными активами, которые пока генерируют фискальные риски. «Пока есть ощутимые перекосы в правильной мотивации руководителей, направленные на что угодно, только не на экономический результат. Отсюда ошибочные инициативы и непросчитанные инвестиционные проекты. Это результат многих лет государственной поддержки», — признал Румас. Однако есть сомнения, позволит ли Лукашенко реформировать государственный сектор.