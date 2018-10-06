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Под Кричевом скрыли падеж телят за счет зарплат рабочих

07.10.2018 19:33 — Разное | UDF  
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Фото: УСК по Могилевской области
Два бывших заведующих молочно-товарной фермы подозреваются в искажении отчетности, сообщает УСК по Могилевской области. Возбуждены два уголовных дела.

По данным следствия, фигуранты с декабря 2017 года по май 2018 года допустили падеж 29 молодых телят. Чтобы сокрыть неудовлетворительную статистику, подозреваемые уменьшили число павшего молодняка.

Неверные данные внесли в отчеты. А подчиненным работникам указали составить фиктивные заявления об удержании денег из зарплат за якобы приобретенных ими животных.

Не менее четырем работникам фермы не выплачены заработанные ими деньги в размере свыше 220 рублей.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
 
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Два бывших заведующих молочно-товарной фермы подозреваются в искажении отчетности.
 
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