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Под Кричевом скрыли падеж телят за счет зарплат рабочих
Фото: УСК по Могилевской области
По данным следствия, фигуранты с декабря 2017 года по май 2018 года допустили падеж 29 молодых телят. Чтобы сокрыть неудовлетворительную статистику, подозреваемые уменьшили число павшего молодняка.
Неверные данные внесли в отчеты. А подчиненным работникам указали составить фиктивные заявления об удержании денег из зарплат за якобы приобретенных ими животных.
Не менее четырем работникам фермы не выплачены заработанные ими деньги в размере свыше 220 рублей.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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Два бывших заведующих молочно-товарной фермы подозреваются в искажении отчетности.
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