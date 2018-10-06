Под Кричевом скрыли падеж телят за счет зарплат рабочих



Фото: УСК по Могилевской области

По данным следствия, фигуранты с декабря 2017 года по май 2018 года допустили падеж 29 молодых телят. Чтобы сокрыть неудовлетворительную статистику, подозреваемые уменьшили число павшего молодняка.Неверные данные внесли в отчеты. А подчиненным работникам указали составить фиктивные заявления об удержании денег из зарплат за якобы приобретенных ими животных.Не менее четырем работникам фермы не выплачены заработанные ими деньги в размере свыше 220 рублей.Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.