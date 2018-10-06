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В Гомеле парень под спайсами полгода насиловал женщин, а потом ничего не помнил
Коллаж Юлии Костиковой
6 женщин в Гомеле стали жертвами насильника под спайсами. Мужчина надолго оказался за решеткой — ему дали 10 лет, сообщает
Первое преступление случилось в январе. Недалеко от остановки по улице Фестивальной неизвестный набросился на 45-летнюю женщину, которая возвращалась вечером от подруги.
9 марта в подъезде парень попытался изнасиловать 36-летнюю женщину. Получив отпор, решил отобрать сумочку, но и тут его ждала неудача. Пришлось бежать с пустыми руками.
20 марта мужчина изнасиловал 25-летнюю девушку, которая около полуночи возвращалась домой. Еще через несколько дней он поджидал свою жертву у гаражей, женщина в тот день возвращалась с работы.
В апреле еще одна гомельчанка, возвращавшаяся поздно с работы, привлекла внимание насильника. А через месяц жертвой насильника стала 67-летняя пенсионерка.
Ни одна из женщин не видела преступника в лицо: он нападал со спины. Во всех случаях анализы ДНК на одежде жертв совпадали.
Помочь раскрыть преступление помог случай: летом патрульные задержали мужчину, доставили в отделение, сняли отпечатки пальцев, взяли анализ ДНК и отпустили домой. Оказалось, что биологический образец совпал с геномом преступника.
Выяснилось, что 20-летний парень — любитель покурить спайс. Покурив, он отправлялся на поиски приключений, о которых на утро ничего не помнил.
Суд вынес приговор: гомельчанин проведет за решеткой 10 лет.
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