|
«Довольная невозможно». Полина Гагарина с мужем проводят романтические каникулы в Париже
Новости России. Полина Гагарина и ее супруг – фотограф Дмитрий Исхаков – отправились в романтическое путешествие в Париж.
Фотоотчет из «города любви» певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Гагарина признавалась, что каждый раз в начале октября в ней просыпается кочевник, мечтающий сбежать от этих депрессивных, серых, холодных месяцев.
На своей странице в соцсети певица опубликовала фото с главной достопримечательностью города – Эйфелевой башней. Муж певицы опубликовал романтический снимок пары на фоне знаменитого сооружения.
Полина Гагарина:
Затем супруги отправились в Лувр. Полина Гагарина устроила настоящую экскурсию для подписчиков. По музею певица гуляла три часа и сумела прорваться к знаменитой картине да Винчи.
Полина Гагарина:
Подписчики пожелали паре отличного отдыха в городе, который наполнен романтикой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Полина Гагарина и ее супруг – фотограф Дмитрий Исхаков – отправились в романтическое путешествие в Париж. Фотоотчет из «города любви» певица...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)