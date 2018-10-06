«Довольная невозможно». Полина Гагарина с мужем проводят романтические каникулы в Париже

Новости России. Полина Гагарина и ее супруг – фотограф Дмитрий Исхаков – отправились в романтическое путешествие в Париж.

Фотоотчет из «города любви» певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Гагарина признавалась, что каждый раз в начале октября в ней просыпается кочевник, мечтающий сбежать от этих депрессивных, серых, холодных месяцев.

На своей странице в соцсети певица опубликовала фото с главной достопримечательностью города – Эйфелевой башней. Муж певицы опубликовал романтический снимок пары на фоне знаменитого сооружения.



Фото: instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина:

Визуализировать – моё хобби! А у вас есть «доска желаний»?

Полина Гагарина едва не утонула во время фотосессии

Затем супруги отправились в Лувр. Полина Гагарина устроила настоящую экскурсию для подписчиков. По музею певица гуляла три часа и сумела прорваться к знаменитой картине да Винчи.

Полина Гагарина:

Прорвались. Ноги гудят после почти 3-х часовой экскурсии, которую в экспресс-варианте вы можете посмотреть у меня в сториз! Довольная невозможно.



Фото: instagram.com/gagara1987

Подписчики пожелали паре отличного отдыха в городе, который наполнен романтикой.