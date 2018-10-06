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В Минске пройдут три мини-ярмарки вакансий. Какие предприятия и когда будут набирать кадры
В Минске на предстоящей неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий. Набирать персонал столичные наниматели намерены с 9 по 11 октября. Об этом
9 октября, во вторник, в центре занятости, который находится по адресу улица Любимова, 14, искать потенциальных работников с 10.00 до 12.00 будут представители ОАО «Амкодор-Унимод», ремонтно-строительного филиала Московского района ОАО «Минскремстрой», предприятия — изготовителя трубчатых электронагревателей «Адиполь», клининговой компании «ЧистоГолики», ремонтно-строительного филиала Фрунзенского района ОАО «Минскремстрой».
В среду, 10 октября, в отделе обслуживания граждан № 1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите (ул. Я. Коласа, 69) с 10.00 до 12.00 искать работников будут представители дочернего унитарного предприятия «Автомобильный комбинат» унитарного предприятия «Минскоблсельстрой», филиала «Автобусный парк № 7» предприятия «Минсктранс».
11 октября в центре занятости, который находится по адресу улица Щербакова, 32, искать потенциальных работников будут представители Национального исторического музея, строительной организации КСП-92, автотранспортного коммунального унитарного предприятия «Спецкоммунавтотранс». Мини-ярмарка вакансий будет проходить с 10.00 до 12.00.
Напомним, в Минске на начало сентября
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В Минске на предстоящей неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий. Набирать персонал столичные наниматели намерены с 9 по 11 октября.
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