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Белоруску Арину Соболенко признали лучшей теннисисткой месяца по версии WTA

07.10.2018 19:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруску Арину Соболенко признали лучшей теннисисткой месяца по версии WTA
Фото из открытых источников

На звание лучшей теннисистки сентября претендовали три спортсменки. Среди тройки номинантов были чешка Каролина Плишкова, выигравшая в сентябре турнир в Токио, японка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США US Open-2018, и белоруска Арина Соболенко, не знавшая себе равных в китайском Ухане.

Белоруску Арину Соболенко признали лучшей теннисисткой месяца по версии WTA Соболенко в напряженной борьбе уступила в четвертьфинале турнира в Пекине

По итогам голосования болельщиков, которое проходило на сайте WTA, победу одержала именно наша спортсменка. Ранее Арина Соболенко не добивалась подобного признания. Напомним, помимо титула в Ухане, на счету белоруски также победа на турнире в американском Нью-Хэйвене, которую она одержала в конце августа.

На следующей неделе Арина Соболенко благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Пекине станет 11-й ракеткой мира и примет участие в соревнованиях в другом китайском городе Тяньдзине. В прошлом году белоруска дошла до финала этого турнира, где уступила россиянке Марии Шараповой. Первой соперницей Арины Соболенко в этом году станет американка София Кенин.

 
 
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Женская теннисная ассоциация подвела итоги голосования болельщиков.
 
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