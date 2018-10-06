Райком профсоюза работников АПК отметил почётными и грамотами и премиями педагогов по случаю их профессионального праздника.

Это - работники Краснобережского государственного аграрного колледжа и Жлобинского государственного профессионально-технического колледжа, чьи первичные профсоюзные организации входят в состав районного объединения профсоюзов аграриев.

Педагогов с праздником поздравил председатель райкома профсоюза АПК Геннадий Симанович.

Н.ВОРОНОВИЧ.

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