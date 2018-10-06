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Райком профсоюза работников АПК отметил почётными и грамотами и премиями педагогов по случаю их профессионального праздника
07.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Райком профсоюза работников АПК отметил почётными и грамотами и премиями педагогов по случаю их профессионального праздника.
Это - работники Краснобережского государственного аграрного колледжа и Жлобинского государственного профессионально-технического колледжа, чьи первичные профсоюзные организации входят в состав районного объединения профсоюзов аграриев.
Педагогов с праздником поздравил председатель райкома профсоюза АПК Геннадий Симанович.
Н.ВОРОНОВИЧ.
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Райком профсоюза работников АПК отметил почётными и грамотами и премиями педагогов по случаю их профессионального праздника
Райком профсоюза работников АПК отметил почётными и грамотами и премиями педагогов по случаю их профессионального праздника. Это - работники...
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