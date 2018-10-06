Спасательную операцию в Индонезии завершат 11 октября

Индонезийские спасатели прекратят поиски тел жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси 11 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.

Некоторые ограниченные поиски будут вестись и после этого, но крупномасштабная операция, в которой задействованы многочисленные спасатели и тяжелое оборудование, прекратится.

По последним данным, число жертв увеличилось до 1 763 человек.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, за ним последовало более 170 повторных толчков, затем возникло цунами: высота волн составляла 3-5 м.

Источник: БЕЛТА.

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