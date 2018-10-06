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Спасательную операцию в Индонезии завершат 11 октября
07.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Индонезийские спасатели прекратят поиски тел жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси 11 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.
Некоторые ограниченные поиски будут вестись и после этого, но крупномасштабная операция, в которой задействованы многочисленные спасатели и тяжелое оборудование, прекратится.
По последним данным, число жертв увеличилось до 1 763 человек.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, за ним последовало более 170 повторных толчков, затем возникло цунами: высота волн составляла 3-5 м.
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Индонезийские спасатели прекратят поиски тел жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси 11 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на...
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