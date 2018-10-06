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40 процентов белорусов имеют избыточный вес, 20 – страдают от ожирения. Будут резать?

07.10.2018 21:01 — Разное | Партизан  
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Такие данные были озвучены на встрече медиков из Беларуси, Польши и Франции, которая прошла в Бресте.

Самый высокий уровень заболевания ожирением - в США, где этим недугом отмечены каждый 2-й взрослый и каждый 6-й ребенок. В Беларуси статистика не столь пугающая, но и нацией стройных людей нас не назовешь. Каждый четвертый белорус имеет избыточный вес. 60 процентов людей с избыточной массой тела в нашей стране составляют мужчины. Средний возраст «лишнего веса» - 45-55 лет. Цифры указывают и на другую тенденцию - в сельской местности полных людей больше, нежели в городах.

Последние исследования в науке доказали: избыточную массу тела можно ассоциировать с риском заболевания опухолями. Часто лишний вес ведет к сахарному диабету. При анализе белорусской статистики распространенность опухоли у пациентов с сахарным диабетом составила 9 процентов - почти каждый 10-й пациент с сахарным диабетом заболевает онкологией. По наблюдениям медиков, через 7 лет после заболевания сахарным диабетом у больного развивается та или иная разновидность рака. Ученые установили: связь между раком щитовидной железы, сахарным диабетом и ожирением намного убедительней, нежели комбинации с другими заболеваниями. И эта патология развивается в равной пропорции как у мужчин, так и у женщин.


В 2015 году американские ученые издали конкретные рекомендации по лечению избыточного веса в зависимости от индекса массы тела. Еще за 4 года до этого в мире была объявлена необходимость лечения ожирения не только терапевтическими методами, но и разработаны показания по хирургическому вмешательству - бариатрической хирургии. Результаты бариатрии оказались не просто радикальными, но способными навсегда избавить человека от возвращения к килограммам. Важно понимать, что пациент, избавившийся от ожирения, в том числе хирургическим методом, закладывает иной код для будущих поколений. «Генетическая память» толстяка, пресловутая семейная «расположенность к полноте», может больше не передаваться детям, внукам и даже правнукам больного. Так что здоровый вес - это еще и ответственность перед потомками.

Кстати, многие уверены, что от ожирения хирурги лечат урезанием желудка. Это не совсем так. Бариатрические операции бывают разные: внутрь желудка на 6 месяцев помещают баллон с физраствором, и человек физически не может переедать; бандажирование, при котором на желудок накладывается специальное кольцо; Sleeve-гастрэктомия – желудок максимально сужается «рукавом», кишечник при этом не затрагивается, поступление пищи ограничивается; желудочное шунтирование, когда во время операции «отключается» часть желудка и тонкой кишки; билиопанкреатическое шунтирование, когда часть тонкой кишки «выключается» из процесса пищеварения и другие.

Заместите министра здравоохранения Беларуси Борис АНДРОСЮК:

- Проблема избыточного веса сегодня - это вопрос государственный. Я поднял статистику за 2016 год: более 39 процентов населения страны имеют избыточный вес. А ожирение - более 19 процентов. За этими цифрами - сердечно-сосудистые заболевания, нарушение мозгового кровообращения и множество других патологий, при которых первично нужно бороться с избыточным весом. 


 
Теги: Брест
 
 
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Такие данные были озвучены на встрече медиков из Беларуси, Польши и Франции, которая прошла в Бресте.
 
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