ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макгрегор захотел реванша с Нурмагомедовым

07.10.2018 20:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор хочет провести бой-реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова.



Как сообщают мировые СМИ, об этом ирландец написал в Twitter.

«Хороший удар. Жду реванша», - заявил спортсмен.

Глава UFC Дэйна Уайт, отвечая на пресс-конференции на вопрос о повторном поединке Нурмагомедова и Макгрегора, заявил, что «постарается держать этих парней подальше друг от друга».

Их бой состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе и завершился в четвертом раунде. Нурмагомедов провел удушающий прием и заставил соперника сдаться. После этого он выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса.

Началась массовая драка, после которой Уайт отказался отдавать россиянину чемпионский пояс. Позднее он допустил, что Нурмагомедова могут лишить титула.

Для Нурмагомедова эта победа стала 27-й в карьере в 27 боях. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор хочет провести бой-реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чтобы был понятен людям – Владимир Андрейченко об изменении Налогового кодекса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика