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Кровавые разборки в Армении: два политика мертвы
Бывший депутат парламента Армении, член партии «Процветающая Армения» Арутюн Карагёзян, который, по версии следствия, застрелил коллегу, найден мёртвым.
Представитель полиции республики Эдгар Джаноян в Facebook сообщил, что политик покончил с собой.
Разборки между однопартийцами, Каро Карапетяном и Арутюном Карагёзяном, произошли поздно вечером 6 октября в ресторане «Айгинер» в Ереване.
Политики встретились для разрешения разногласий при разделе общего бизнеса, однако в ходе разговора оппоненты достали пистолеты.
В итоге Карапетяна доставили с огнестрельным ранением в больницу, где он и скончался, а Карагёзян с места преступления исчез.
Партия "Процветающая Армения" это партия "большого друга Беларуси", местного олигарха Гагика Царукяна.
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Бывший депутат парламента Армении, член партии «Процветающая Армения» Арутюн Карагёзян, который, по версии следствия, застрелил коллегу, найден мёртвым.
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