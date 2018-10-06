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Кровавые разборки в Армении: два политика мертвы

07.10.2018 20:06 — Разное | Партизан  
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Бывший депутат парламента Армении, член партии «Процветающая Армения» Арутюн Карагёзян, который, по версии следствия, застрелил коллегу, найден мёртвым.



Представитель полиции республики Эдгар Джаноян в Facebook сообщил, что политик покончил с собой.

Разборки между однопартийцами, Каро Карапетяном и Арутюном Карагёзяном, произошли поздно вечером 6 октября в ресторане «Айгинер» в Ереване. 

Политики встретились для разрешения разногласий при разделе общего бизнеса, однако в ходе разговора оппоненты достали пистолеты.

В итоге Карапетяна доставили с огнестрельным ранением в больницу, где он и скончался, а Карагёзян с места преступления исчез.

Партия "Процветающая Армения" это партия "большого друга Беларуси", местного олигарха Гагика Царукяна.

 
 
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Бывший депутат парламента Армении, член партии «Процветающая Армения» Арутюн Карагёзян, который, по версии следствия, застрелил коллегу, найден мёртвым.
 
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