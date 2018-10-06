Кровавые разборки в Армении: два политика мертвы









Представитель полиции республики Эдгар Джаноян в Facebook сообщил, что политик покончил с собой.





Разборки между однопартийцами, Каро Карапетяном и Арутюном Карагёзяном, произошли поздно вечером 6 октября в ресторане «Айгинер» в Ереване.





Политики встретились для разрешения разногласий при разделе общего бизнеса, однако в ходе разговора оппоненты достали пистолеты.





В итоге Карапетяна доставили с огнестрельным ранением в больницу, где он и скончался, а Карагёзян с места преступления исчез.





Партия "Процветающая Армения" это партия "большого друга Беларуси", местного олигарха Гагика Царукяна.