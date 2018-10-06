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Прогноз саудовского принца об уходе России с рынка нефти опровергли

07.10.2018 20:00 — Разное | Партизан  
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Предпосылок для ухода России с рынка нефти через 19 лет нет. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по энергетике Игорь Ананских, передает РИА Новости.

«Это сладкий сон принца, потому что никаких предпосылок для того, чтобы Российская Федерация ушла с рынка нефти, нет. Запасы позволяют, компании тоже активно вкладывают средства в развитие. Поэтому здесь, кроме как сладкий сказочный сон его желания, чтобы так было, ничего другого сказать нельзя», — сказал он.

По данным главы Минэнерго России Александра Новака, добыча нефти в России в сентябре в среднем составила 11,35 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК в ежегодном прогнозе World Oil Outlook оценило добычу нефти в России на 2035 год в объеме 10,2 миллиона баррелей в сутки, на 2040 год — 10,1 миллиона баррелей в сутки.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что Россия исчезнет с мирового рынка нефти через 19 лет. Китай, по его мнению, уйдет с рынка через пять лет, а другие производители сырья также будут «исчезать каждый день».
 
 
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Предпосылок для ухода России с рынка нефти через 19 лет нет. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по энергетике Игорь Ананских,...
 
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