Прогноз саудовского принца об уходе России с рынка нефти опровергли

«Это сладкий сон принца, потому что никаких предпосылок для того, чтобы Российская Федерация ушла с рынка нефти, нет. Запасы позволяют, компании тоже активно вкладывают средства в развитие. Поэтому здесь, кроме как сладкий сказочный сон его желания, чтобы так было, ничего другого сказать нельзя», — сказал он.





По данным главы Минэнерго России Александра Новака, добыча нефти в России в сентябре в среднем составила 11,35 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК в ежегодном прогнозе World Oil Outlook оценило добычу нефти в России на 2035 год в объеме 10,2 миллиона баррелей в сутки, на 2040 год — 10,1 миллиона баррелей в сутки.





Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что Россия исчезнет с мирового рынка нефти через 19 лет. Китай, по его мнению, уйдет с рынка через пять лет, а другие производители сырья также будут «исчезать каждый день».