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До 14 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 октября

07.10.2018 21:08 — Разное | Аргументы и факты  
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До 14 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 октября
Фото из открытых источников

До 14 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 октября Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут небольшие дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер ожидается южный с переходом на северо-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью будет 3-9 градусов выше нуля, по юго-востоку - до 11 градусов, в середине дня воздух прогреется до плюс 8-14 градусов. Опасных метеорологических явлений не ожидается.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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