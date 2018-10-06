Температура воздуха ночью будет 3-9 градусов выше нуля, по юго-востоку - до 11 градусов, в середине дня воздух прогреется до плюс 8-14 градусов. Опасных метеорологических явлений не ожидается.
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До 14 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 октября
07.10.2018 21:08 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью будет 3-9 градусов выше нуля, по юго-востоку - до 11 градусов, в середине дня воздух прогреется до плюс 8-14 градусов. Опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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