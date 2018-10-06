В Беларуси планируют запретить водителям ездить по советским удостоверениям

В настоящий момент водительские удостоверения, выданные во времена СССР, можно использовать в Беларуси. Однако планируется, что с января 2020 года советские права, а также те, которые не имеют срока действия, признают недействительными.

По словам начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрея ЦЫДИКА, подобную норму предлагается закрепить в законопроекте «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении». Представитель ГАИ поясняет, что документы, выданные во времена СССР, имеют слабую степень защиты от подделок. Кроме того, иногда возникают сложности с идентификацией водителя по фотографии, сделанной несколько десятков лет назад.

Помимо этого, как передает « Гродзенская праўда », часто водители, имеющие бессрочные водительские права, пренебрегают обязательной процедурой медицинского переосвидетельствования. Бывает так, что состояние здоровья у водителей ухудшается, но они все равно садятся за руль. Это может привести к ДТП.

Отметим, что сейчас в Беларуси водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. Чтобы заменить старые права на новые, нужно обратиться в любое подразделение МРЭО ГАИ по месту жительства с соответствующим заявлением. С собой нужно взять паспорт, старое водительское удостоверение, «свежую» медицинскую справку и квитанцию об оплате пошлины.

Сейчас за водительское удостоверение и талон необходимо заплатить 49 руб. (2 базовые величины), а также 2,94 руб. за компьютерные услуги и оформление заявления. Если водитель, у которого истек срок действия удостоверения, сядет за руль, он рискует получить штраф в размере от 5 до 20 базовых величин (от 122,5 до 490 руб.).