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В Беларуси планируют запретить водителям ездить по советским удостоверениям

07.10.2018 20:59 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси планируют запретить водителям ездить по советским удостоверениям
Фото из открытых источников

В настоящий момент водительские удостоверения, выданные во времена СССР, можно использовать в Беларуси. Однако планируется, что с января 2020 года советские права, а также те, которые не имеют срока действия, признают недействительными.

В Беларуси планируют запретить водителям ездить по советским удостоверениям Каков новый порядок изъятия водительского удостоверения?

По словам начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрея ЦЫДИКА, подобную норму предлагается закрепить в законопроекте «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении». Представитель ГАИ поясняет, что документы, выданные во времена СССР, имеют слабую степень защиты от подделок. Кроме того, иногда возникают сложности с идентификацией водителя по фотографии, сделанной несколько десятков лет назад.

Помимо этого, как передает «Гродзенская праўда», часто водители, имеющие бессрочные водительские права, пренебрегают обязательной процедурой медицинского переосвидетельствования. Бывает так, что состояние здоровья у водителей ухудшается, но они все равно садятся за руль. Это может привести к ДТП.

Отметим, что сейчас в Беларуси водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. Чтобы заменить старые права на новые, нужно обратиться в любое подразделение МРЭО ГАИ по месту жительства с соответствующим заявлением. С собой нужно взять паспорт, старое водительское удостоверение, «свежую» медицинскую справку и квитанцию об оплате пошлины.

Сейчас за водительское удостоверение и талон необходимо заплатить 49 руб. (2 базовые величины), а также 2,94 руб. за компьютерные услуги и оформление заявления. Если водитель, у которого истек срок действия удостоверения, сядет за руль, он рискует получить штраф в размере от 5 до 20 базовых величин (от 122,5 до 490 руб.).

 
 
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Соответствующая поправка в законодательство страны возможно появится в январе 2020 года.
 
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