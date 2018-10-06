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Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC

07.10.2018 18:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC
Reuters / TUT.by

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе. Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде и вынудил соперника сдаться.

Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC Правила боев без правил. Смешанные единоборства - искусство, а не мордобой

Сразу же после боя произошел скандал. Россиянин перелез через сетку октагона и начал драться с командой ирландца. Массовая потасовка была остановлена службами безопасности.

Нурмагомедов начал требовать у организаторов чемпионский пояс, но ему отказались его отдавать. В это время в октагоне секундант россиянина Зубайр Тухугов напал на Макгрегора. Нурмагомедов покинул зал, так и не получив чемпионский пояс. О том, когда он его получит, пока неизвестно.

Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC. Всего россиянин провел 27 боев по правилам смешанных единоборств, победив во всех из них.

 
 
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Россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора. Бой состоялся в Лас-Вегасе.
 
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