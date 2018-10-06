Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе. Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде и вынудил соперника сдаться.

Сразу же после боя произошел скандал. Россиянин перелез через сетку октагона и начал драться с командой ирландца. Массовая потасовка была остановлена службами безопасности.

Нурмагомедов начал требовать у организаторов чемпионский пояс, но ему отказались его отдавать. В это время в октагоне секундант россиянина Зубайр Тухугов напал на Макгрегора. Нурмагомедов покинул зал, так и не получив чемпионский пояс. О том, когда он его получит, пока неизвестно.

Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC. Всего россиянин провел 27 боев по правилам смешанных единоборств, победив во всех из них.