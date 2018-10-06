|
Александр Лукашенко: «Вина наших идеологов, армии, что мы престиж ее не поднимаем именно с первых шагов»
Новости Беларуси. Белорусская армия не имеет боевого опыта, но к отражению агрессии должна быть готова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впрочем, как журналисты – к отражению информационных атак на имидж Вооруженных Сил. Раньше ведь служить было модно, а сейчас?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но в связи с тем, что мы порой шум поднимаем – это тоже правильно, скрывать ничего не надо – излишне начинаем об этом говорить, создается впечатление, что люди служить не хотят. Кое-кто уже начинает и побаиваться.
Мы от этого никуда не уйдем, наша такая участь, особенно мужиков, Родину защищать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: «Вина наших идеологов, армии, что мы престиж ее не поднимаем именно с первых шагов»
Новости Беларуси. Белорусская армия не имеет боевого опыта, но к отражению агрессии должна быть готова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впрочем, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)