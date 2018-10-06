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«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

07.10.2018 20:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 7 октября в Беларуси – один из самых важных профессиональных праздников – День учителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Быть учителем – настоящее призвание. Являться примером для своих воспитанников, формировать их мировоззрение и характер – это слова из поздравления Президента. Глава государства выразил признательность учителям за ежедневный труд, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

В День учителя мы решили поговорить об уроке, который вряд ли считается приоритетным в предметной шкале ценностей. Чего не скажешь о жизненной.

Корреспондент СТВ Дмитрий Боярович пообщался с учителем физкультуры, от которого так просто не убежишь. И не потому, что догонит, – просто убегать не хочется.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

 

Дмитрий Боярович, СТВ:
Лучше поспать, чем пойти на «физру». Наверняка, так в своем детстве думали многие. Но это точно не про 209-ю школу. Здесь физкультура – почти самый любимый предмет.

8:30 утра. В учительскую Дмитрий Владимирович заходит, чтобы забрать классный журнал. У преподавателя физкультуры сегодня, хоть и сокращённых, но 5 уроков.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

 

С героем популярного российского сериала (если у кого-то возникли такие ассоциации) у нашего героя сходства нет. Разве что уверенность, с которой он проводит занятия. Белорусский физрук нацелен на результат.

Одно из главных требований на уроках Дмитрия Владимировича – дисциплина. Правда, без фанатизма. Когда прозвенит звонок – все должны быть в форме.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

У физрука – уникальная методика работы на уроке. Ее аспирант БГУФК разработал сам. На основе функционального тренинга она позволяет тренировать и гибкость, и силу, и координацию.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

«Леопард», «Лягушка», «Орангутан» – набор упражнений у преподавателя многоплоскостной, то есть  дающий нагрузку одновременно на все мышцы. От этого дети становятся сильнее и выносливей.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

Дмитрий Миронович, учитель физкультуры средней школы №209 Минска:
Функциональный тренинг сейчас набирает популярность. Было проведено исследование по одной методике, которая определяла их самочувствие, настроение и отношение к уроку. Результаты показали, что да, нравится – по сравнению с группой, которая делала классический набор упражнений.

То же говорят и ученики лично.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

- Физкультуру прогуливаете?
Нееет.
Точно?
Точно. Мы её обожаем. Дмитрий Владимирович – оne love. Он достаточно строгий, но и добрый. С ним можно пошутить.
И договориться тоже можно. Мы занимаемся спортом, поэтому не болеем, и нам ничего не страшно.

За крепкое здоровье школьники физрука благодарят. Ко Дню учителя, например, вручили презент с подтекстом.

Дмитрий Миронович:
– Подарили ручку. Сказали: «Мы дарим вам ручку, но только для того, чтобы вы ставили нам десятки».
А если двойки, то другой ручкой?
Да. Которая не пишет.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

Школа №209 большая. Здесь обучается больше тысячи человек. Физвоспитание каждого – на плечах четырёх преподавателей. Улыбающиеся лица детей – их заслуга.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

Олег Воинов, учитель физкультуры средней школы №209 Минска:
Здесь собрались учителя именно фанаты своей профессии. Физкультура – это не только результаты. Это отношение ко всему: к жизни, к людям, к обществу, к семье своей.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

Любовь Катило, учитель физкультуры средней школы №209 Минска:
У нас в этом году новое движение открылось – олимпиада по физической культуре. Она, думаю, будет набирать обороты. Мы уже в это влились. Готовим детей.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

Кстати, в спортивном уголке школы есть фото с автографами многих олимпийцев. Такое соседство, пожалуй, и подвигает учеников на спортивные достижения.

«Дмитрий Владимирович – оne love». Репортаж СТВ ко Дню учителя о преподавателе любимого школьного предмета

Ольга Швед, заместитель директора средней школы №209 Минска:
Они уважают педагогов и всегда с удовольствием идут в спортивный зал. У нас всегда в шестой день зал спортивный заполнен детьми. Они играют в спортивные игры: в волейбол, футбол, баскетбол.

За своим здоровьем нужно следить. И физрук – один из тех, кто помогает это понять раньше.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 7 октября в Беларуси – один из самых важных профессиональных праздников – День учителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Быть учителем...
 
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