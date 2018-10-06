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Владимир Андрейченко: «Мы планируем провести слушание по кодексу об образовании»
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.
Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Что касается других вопросов, мы планируем провести слушание по кодексу об образовании. Он, правда, еще в палату не поступил, идет его доработка, потому что надо серьезно подойти к тем вопросам, которые внесены нашим населением. Потому что проходило общественное обсуждение и Министерство, и Совет Министров не торопятся с вынесением этого документа. Я думаю, что они делают правильно.
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Юлия...
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