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Чтобы был понятен людям – Владимир Андрейченко об изменении Налогового кодекса
Новости Беларуси. Проработка бюджета на 2019 год и как достичь в 2020 году ВВП в 100 миллиардов долларов? Какие парламентские слушания пройдут во время осенней сессии? В гостях у программы «Неделя» председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.
Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Юлия Огнева:
Владимир Андрейченко:
Юлия Огнева:
Владимир Андрейченко:
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Новости Беларуси. Проработка бюджета на 2019 год и как достичь в 2020 году ВВП в 100 миллиардов долларов? Какие парламентские слушания пройдут во время осенней сессии?...
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