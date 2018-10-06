|
Задача в 100 млрд долларов ВВП, повышение зарплат и занятости населения. Вопросы осенней сессии обсуждаем с Владимиром Андрейченко
Новости Беларуси. На неделе открылась осенняя сессия белорусского парламента. Времени на раскачку нет, поэтому уже на первом заседании рассмотрено 11 законопроектов, четыре из которых во втором чтении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Если говорить в целом об осеннем парламентском сезоне, то в репертуаре вся гамма: один законопроект серьезнее другого. Здесь и обновленные Жилищный, Трудовой и Налоговый кодексы, и бюджет на 2019 год, и документы, направленные на улучшение инвестиционного климата, декриминализацию экономических рисков. Но за это депутаты будут голосовать позже.
Что касается уходящих семи дней, то в пятницу Палата представителей дала согласие на назначение премьер-министром Сергея Румаса. В планах – заслушать программу действий правительства. Документ будет внесен в парламент не позднее 18 октября.
Чего ждут парламентарии от этого документа? Как депутаты поспособствуют достижению в 2020 году ВВП в 100 миллиардов долларов? Какие парламентские слушания пройдут во время осенней сессии? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью «Недели» с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.
Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Юлия Огнева:
Владимир Андрейченко:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задача в 100 млрд долларов ВВП, повышение зарплат и занятости населения. Вопросы осенней сессии обсуждаем с Владимиром Андрейченко
Новости Беларуси. На неделе открылась осенняя сессия белорусского парламента. Времени на раскачку нет, поэтому уже на первом заседании рассмотрено 11...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)