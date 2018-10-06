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Задача в 100 млрд долларов ВВП, повышение зарплат и занятости населения. Вопросы осенней сессии обсуждаем с Владимиром Андрейченко

07.10.2018 20:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе открылась осенняя сессия белорусского парламента. Времени на раскачку нет, поэтому уже на первом заседании рассмотрено 11 законопроектов, четыре из которых во втором чтении, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если говорить в целом об осеннем парламентском сезоне, то в репертуаре вся гамма: один законопроект серьезнее другого. Здесь и обновленные Жилищный, Трудовой и Налоговый кодексы, и бюджет на 2019 год, и документы, направленные на улучшение инвестиционного климата, декриминализацию экономических рисков. Но за это депутаты будут голосовать позже.

Задача в 100 млрд долларов ВВП, повышение зарплат и занятости населения. Вопросы осенней сессии обсуждаем с Владимиром Андрейченко

Что касается уходящих семи дней, то в пятницу Палата представителей дала согласие на назначение премьер-министром Сергея Румаса. В планах – заслушать программу действий правительства. Документ будет внесен в парламент не позднее 18 октября.

Чтобы был понятен людям – Владимир Андрейченко об изменении Налогового кодекса

Чего ждут парламентарии от этого документа? Как депутаты поспособствуют достижению в 2020 году ВВП в 100 миллиардов долларов? Какие парламентские слушания пройдут во время осенней сессии? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью «Недели» с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.

Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Павлович, открылась сессия. Начну с главного, экономическая составляющая, пожалуй, это важнейшее. В 2020 году стоит задача достичь 100 миллиардов долларов ВВП. Скажите, какие законопроекты направлены на достижение этой задачи, поставленной главой государства?

Задача в 100 млрд долларов ВВП, повышение зарплат и занятости населения. Вопросы осенней сессии обсуждаем с Владимиром Андрейченко

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я не хочу сегодня выделять какие-то, но практически большинство законопроектов – а их сегодня 44 находится в Палате представителей – они так или иначе затрагивают эти сферы деятельности. Это развитие малого, среднего бизнеса, вопросы привлечения инвестиций. И это не просто я сегодня голословно говорю. Вы заметили по повестке дня, что мы уже даже ратифицировали ряд соглашений, которые направлены на привлечение инвестиций в Республику Беларусь, притом инвестиций довольно дешевых и выгодных для страны. Это будет увеличивать и объем валового внутреннего продукта – та задача, которая поставлена Президентом в 100 миллиардов долларов – и вопросы занятости населения, вопросы наполнения бюджета, и, естественно, повышение уровня заработной платы.

Задача в 100 млрд долларов ВВП, повышение зарплат и занятости населения. Вопросы осенней сессии обсуждаем с Владимиром Андрейченко

Юлия Огнева:
Правительство, экономический штаб, в ближайшее время вы планируете рассмотреть программу действий. Чего ждут депутаты от этого важнейшего документа?

Владимир Андрейченко:
Депутаты ждут решения этих вопросов, о которых я сегодня говорил, прежде всего это выход на 100 миллиардов долларов ВВП, конечно, значительное повышение уровня заработной платы, но у нас есть те отрасли, которые на сегодня далеко не дотягивают до 1000 рублей: и сельское хозяйство, и бюджетная сфера. Поэтому, конечно, у нас главное будет – как поднять уровень жизни наших людей за счет повышения производительности труда. И, конечно, создание малых, средних предприятий, чтобы вовлечь наших людей в экономику.

Владимир Андрейченко: «Мы планируем провести слушание по кодексу об образовании»

 
 
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Новости Беларуси. На неделе открылась осенняя сессия белорусского парламента. Времени на раскачку нет, поэтому уже на первом заседании рассмотрено 11...
 
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