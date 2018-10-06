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Винегрет — в чем польза и вред?

07.10.2018 21:11 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Винегрет – салат, который часто можно встретить на столе по будням и праздникам. Он привлекает простотой ингредиентов и приготовления, невысокой стоимостью. Аккуратно порезанный салат в красивой посуде станет украшением Вашего стола, а его вкус непременно порадует гостей.

Винегрет принято считать традиционным русским блюдом, хотя нередко говорят и о его скандинавском происхождении. Название у салата и вовсе родом из Франции: салат когда-то подавали и к столу императора Александра. Его повар дал ему название «винегрет», в честь французского «le vinaigre», что означает «уксус». Во времена царя он являлся важным ингредиентом салата.


Из чего состоит винегрет

В традиционном рецепте винегрета вы встретите такие продукты, как отварные и охлажденные свекла, картофель и морковь, свежий репчатый лук и квашеная капуста и соленые или маринованные огурцы. Как правило, пропорции этих продуктов в салате равны, но некоторые хозяйки предпочитают добавлять в винегрет меньше моркови. В качестве заправки выступает уксус, обязательно добавляются соль и растительное масло. По вкусу можно добавить чёрный перец.

Однако есть и необычные ингредиенты, которые добавляют для разнообразия:

Отварные мясо или рыба;

Консервированный горошек;

Зеленый лук;

Яйцо;

Кислые яблоки;

Солёная сельдь, мелко порубленная;

Брусника;

Томаты;

Красная и белая фасоль.

Необычные вкусовые сочетания способны сделать необычным и новым уже ставший привычным салат.


Винегрет – не только вкус, но и польза

В классическом составе этого блюда много овощей, полезные свойства которых неоспоримы. Винегрет по традиционному рецепту – продукт диетический, поскольку порция обладает маленькой калорийностью (не более 150 ккал на 100 г.). Но энергетическая ценность меняется, стоит добавить новые ингредиенты.

Овощи в составе винегрета обладают следующими полезными свойствами:

Морковь богата каротином и полезна для зрения;

Клетчатка, которая содержится в овощах, предотвращает запоры;

Богатая минеральными веществами свёкла способствует нормализации обмена веществ и похудению. Также она оказывает благотворное влияние на стенки сосудов и препятствует возникновению онкологических заболеваний печени и кишечника;

Картофель содержит полезные вещества, которые нормализуют кислотный баланс кишечника, а сваренный в мундире ещё и богат витамином C;

Содержащаяся в огурцах молочная кислота – природное противовирусное средство;

Винегрет полезен и для беременных. Содержащиеся в нём витамины и минералы обеспечивают организм матери и малыша всеми необходимыми для поддержания здоровья элементами.


Кому вреден винегрет

Однако даже такое сочетание богатых витаминами продуктов иногда может оказаться вредным. Из-за свойств некоторых ингредиентов от винегрета стоит отказаться:

Больным остеопорозом. Содержащиеся в свёкле вещества не лучшим образом скажутся на их здоровье;

Больным диабетом. Основной компонент салата, свёкла, – источник сахара, так что её лучше не включать в рацион.;

Содержащаяся в том же корнеплоде щавелевая кислота не рекомендуется к употреблению людям, страдающим от камней в почках;

Квашеная капуста, несмотря на все её полезные свойства, вредна людям с язвой желудка и другими заболеваниями ЖКТ.

Само собой, не следует употреблять в пищу винегрет и тем, у кого аллергия на один из входящих в его состав продуктов.

Винегрет – не только вкусный, но и полезный салат. Однако, если у Вас есть проблемы со здоровьем, при которых лучше исключить из рациона какой-то из его ингредиентов, от него лучше отказаться или есть с осторожностью.

 
 
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Винегрет – салат, который часто можно встретить на столе по будням и праздникам.
 
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