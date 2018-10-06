"Саши с нами больше нет". Пропавшую учительницу нашли в озере из гудрона

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Утром 28 сентября Александра вышла из дома по адресу улица Школьная, 2 и отправилась на работу.Как уточнял ее отец, Александра отвозила школьников в поселок Верхняя Бирюса, после чего она вернулась с водителем на улицу Школьную. В 16 часов она попрощалась с мужчиной и ушла. Больше девушка дома не появлялась.3 октября сумку Александры нашли на территории заброшенного завода у промышленного озера. В ней среди всего прочего было странное, со слов очевидцев, письмо, в котором присутствуют фразы на китайском языке. Кроме того, в сумке обнаружили деньги и паспорт. На следующий день тело девушки обнаружили в озере из гудрона на территории заброшенного завода.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения Александры.Отец девушки Сергей Чесалин поблагодарил всех тех, кто участвовал в поисках его дочери, и сообщил, что похороны Александры пройдут в понедельник, 8 октября.написал Сергей.