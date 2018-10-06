Что сейчас производят на легендарном заводе ЗАЗ



В сборочном цеху Запорожского автозавода, 1982 год. Фото: И. Кропивницкий / РИА Новости

Автобус ZAZ A07A1. Фото: Victor Vizu / wikimedia.org

Легковые машины ЗАЗ не выпускает. Последней моделью стал седан Sens - по сути, бюджетная версия машины Daewoo Lanos, оснащенная силовой установкой украинского производства. Но год назад прекратился и этот проект. Если бы не автобусы, выпуск которых перенесен с дочернего предприятия в Мелитополе, завод, наверное, остановился бы. Не считать же за серьезный автопроект штамповку отдельных деталей кузова на экспорт.Телеканалпоказал репортаж из цехов ЗАЗа - и сюжет получился весьма грустным. Большая часть цехов огромного предприятия, которое когда-то было известно далеко за границами Украины и выпускало миллионы "Запорожцев" и "Таврий", простаивает с 2017 года. Оборудование, в том числе вполне современные роботы, ржавеет и пылится.говорит глава правления ЗАЗа- добавил топ-менеджер.Кстати, по его словам, в перспективе ЗАЗ может добавить в линейку еще две модели - "наши разработки", 9- и 12-метровые автобусы. О легковушках пока не идет и речи.Напомним, ЗАЗ считается старейшим автопредприятием бывшего СССР - предприятие было основано еще в 1863 году и занималось выпуском сельхозмашин и оборудования. Автомобили тут начали делать в 1960-м.