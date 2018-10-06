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Что сейчас производят на легендарном заводе ЗАЗ

07.10.2018 20:58 — Разное | UDF  
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В сборочном цеху Запорожского автозавода, 1982 год. Фото: И. Кропивницкий / РИА Новости
Флагман украинской автомобильной промышленности - Запорожский автозавод - освоил производство двух автобусов, пригородного А07 и низкопольного городского А10. Они представлены не только на местном рынке, но и в соседней Польше под легендарной маркой ЗАЗ, которую все хорошо помнят по "горбатым" и "ушастым" "Запорожцам".

Легковые машины ЗАЗ не выпускает. Последней моделью стал седан Sens - по сути, бюджетная версия машины Daewoo Lanos, оснащенная силовой установкой украинского производства. Но год назад прекратился и этот проект. Если бы не автобусы, выпуск которых перенесен с дочернего предприятия в Мелитополе, завод, наверное, остановился бы. Не считать же за серьезный автопроект штамповку отдельных деталей кузова на экспорт.

Телеканал Inter показал репортаж из цехов ЗАЗа - и сюжет получился весьма грустным. Большая часть цехов огромного предприятия, которое когда-то было известно далеко за границами Украины и выпускало миллионы "Запорожцев" и "Таврий", простаивает с 2017 года. Оборудование, в том числе вполне современные роботы, ржавеет и пылится.


"С техникой ничего не случится, а вот с персоналом уже случилось. Потому что, если человек не работает длительный период времени, его надо учить сначала", - говорит глава правления ЗАЗа Николай Евдокименко.

"Многие уехали искать свою долю на других предприятиях. Не украинских. На Украине мы последними остановили полномасштабное производство легковых автомобилей", - добавил топ-менеджер.

Кстати, по его словам, в перспективе ЗАЗ может добавить в линейку еще две модели - "наши разработки", 9- и 12-метровые автобусы. О легковушках пока не идет и речи.

Напомним, ЗАЗ считается старейшим автопредприятием бывшего СССР - предприятие было основано еще в 1863 году и занималось выпуском сельхозмашин и оборудования. Автомобили тут начали делать в 1960-м.

Что сейчас производят на легендарном заводе ЗАЗ

Автобус ZAZ A07A1. Фото: Victor Vizu / wikimedia.org

 
 
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Запорожский автозавод освоил производство двух автобусов.
 
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