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Девушки со всего Большого Урала, работающие в секс-индустрии, съезжаются в ХМАО и ЯНАО на заработки. Об особенностях такой «вахты»на правах анонимности рассказала одна из секс-работниц.С моей собеседницей мы встретились в Екатеринбурге. Ей 35, в секс-индустрии она работает 10 лет. На Север ездит года четыре с перерывами. Впервые она попала туда по приглашению молодого человека, для которого проводила мальчишник в столице Урала. Потом по сарафанному радио ее позвали в другие северные города. Теперь секс-работниц приглашают через закрытые чаты в мессенджерах. Самые популярные города для «секс-вахты» — Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Новый Уренгой. Про Сабетту, самый известный поселок с вахтовиками, где расположен завод «Ямал СПГ», собеседница до этого не слышала. Но знает, что иногда девушек из крупных северных городов возят на вертолетах на более отдаленные территории. Какие именно, она сказать затруднилась.На Севере и, например, в Екатеринбурге ценник обычно начинается от трех тысяч за час (при этом девушка, как правило, оставляет себе только 50%). Средняя цена — пять тысяч. «В Новом Уренгое доходит до 10 тысяч в час. У нас (в Екатеринбурге — прим. ред.) тоже есть ценник в 8-10 тысяч, но знаю, что у таких девчонок совсем работы нет», — говорит собеседница. Если привозишь с собой подругу, то получаешь еще пять-десять тысяч.Хотя ценники примерно одинаковые, на Севере заработать деньги в разы проще, конкуренции почти нет. «Там большой поток клиентов. Там же в основном мужчины. И все с деньгами. А загулять любят все. А наши девушки умеют хорошо разводить. Он думает, что пришел на часик, а, бывает, 10-20 часов, трое суток отдыхает. После трех суток мужчина уходит очарованный, бросает ей 300 тысяч. Конечно, мы, как слышим эти истории, все бежим на Север», — говорит она.Как правило, в ХМАО и на Ямал девушки ездят на время. «У нас своя вахта. Обычно девочки ездят туда на две недели. Если семьи нет, то можно месяцами там торчать», — поясняет секс-работница. В среднем за 14 дней она зарабатывает 200 тысяч, максимум — 300. Но все индивидуально.Обычно в этом бизнесе на Севере работают только приезжие. Города в ХМАО и ЯНАО небольшие, все друг друга знают. Туда приезжают женщины из Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Челябинска. По словам собеседницы, секс-услуги там предлагают только для мужчин. О том, чтобы туда ездили представители сильного пола, она даже не слышала. Работа сезонная — с середины осени до середины весны. Потом начинаются северные отпуска и регионы просто вымирают.Девушки работают там на квартирах. В этом случае они могут искать клиентов через специализированные сайты. Некоторые — в банных комплексах, хозяева которых и приглашают их на заработки. В этом случае девушки уже не ищут сами клиентов. «У них выстраивают шикарные банные комплексы, у нас таких нет. Есть сауны, бани. Но это вообще не сравнить. Там хрустальные люстры, винтажные лестницы, там все такое вау!» — говорит собеседница и не скрывает своего восхищения.Работают тайно: все боятся попасть под статью за организацию притона. В Екатеринбурге меньше скрытности.Клиенты на Севере самые разные. Есть вахтовики, которым хочется женского внимания, бывают и местные нефтяники и газовики. Представителей КМНС нет.Отдых в банном комплексе с учетом закусок, алкоголя и досуга обойдется в 50 тысяч. Это самый минимум. Но, как правило, северяне не скупятся и позволяют заказывать девушкам все, что те хотят («например, морскую тарелку за семь тысяч»). К слову, мужчины в ХМАО и на Ямале не жалеют денег и на чаевые. «Я слышала, что и 300 тысяч оставляли. Мне — 25 давали. У нас, если тебе пять тысяч дают сверху, значит, ты очень понравилась», — говорит секс-работница. Иногда северяне девушек, с которыми у них завязываются более тесные отношения, отправляют отдыхать на море.Еще одна особенность — мужчины на Ямале и в Югре проще и «не испорчены женским вниманием и красотой». Поэтому спросом там пользуются даже девушки с не самой привлекательной внешностью. Секс на Севере предпочитают традиционный, извращенцы — единичные случаи.Много холостых, поэтому сценарий фильма «Красотка» воплощается в жизнь чаще, чем на «Большой земле».Зато в этих регионах бывают стычки между теми, кто хочет контролировать бизнес. «Я впервые там столкнулась с понятием „крыши“. У нас такого давно нет. Северяне как будто застряли в 90-х», — делится впечатлениями собеседница.Работать на Севере не всегда безопасно. Секс-работница рассказала, что, например, в Сургуте много нерусских мужчин, которые воруют таких девушек. «Они увозят их на окраину и там издеваются, морально унижают и вынуждают на незащищенный секс. Поэтому многие боятся», — поясняет она.Руководитель российского движения в защиту секс-работниц «Серебряная Роза» Ирина Маслова подтвердила, что такая работа бывает опасной. А радужные истории о том, что на Севере можно быстро и легко заработать много денег, она назвала иллюзией — риски гораздо выше. «Такая работа „на выезде“ безопасна лишь с точки зрения того, что тебя там не знают, — говорит Ирина Маслова. — Вероятность встретить знакомого, одноклассника, собственного дядю или папу почти нулевая. Но у нас есть масса историй, когда это было небезопасно, когда это было очень жестко со стороны и клиентов, и полиции. Столкнуться с насилием ты можешь как там, так и дома, но, оказавшись в другом городе, ты не имеешь той поддержки, которая есть у тебя в родном городе».Маслова вспоминает громкую историю, произошедшую год назад, когда в Ноябрьске местный бизнесмен жестоко избил девушку Таню из Екатеринбурга.Она не побоялась пожаловаться в полицию, но силовики сперва не очень охотно вели расследование: были все опасения, что дело замнут. Благодаря резонансу удалось переломить ситуацию. «Мужчина в итоге был вынужден выплатить пострадавшей компенсацию», — вспоминает руководитель «Серебряной Розы».Добавим, в пресс-службе УМВД по ХМАО «URA.RU» сообщили, что в этом году было возбуждено 4 дела по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В прошлом году их было столько же. Пресс-секретарь УМВД по ЯНАО не ответила на звонок агентства.