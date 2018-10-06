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Первооткрыватель Нибиру назвал дату начала Третьей мировой войны с аннунаками

07.10.2018 20:41 — Разное | UDF  
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Захария Ситчин
Нибиру должна приблизиться к Земле в очередной раз в 2085 году.

К такому выводу пришел первооткрыватель Нибиру, американский писатель советского происхождения Захария Ситчин, пишет Top-news.

Он выучил большое количество языков самостоятельно, включая шумерский, и в процессе изучения шумерских текстов составил теорию о происхождении человеческого рода и космических богах ануннаках, которые правили цивилизациями. Ситчин не просто описывал старейшие мифы старейшей цивилизации шумеров, он старался дать им некое научное обоснование и составлял прогнозы.

Самым страшным прогнозом первооткрывателя Нибиру была Третья мировая война. Его рассуждения основаны на свитках Мертвого моря, которые нашли в 1945 году. В них рассказывалось о битве между «Сынами света и сынами тьмы».

Согласно прогнозу, на рубеже эпох Рыбы и Водолея начнется война всего человечества с народом Персии (нынешний Иран), которому ануннаки передадут тайные знаниями, и который станет самым могущественным на Земле. Но объединенное человечество победит, и тогда на него нападут сами аннунаки.

Их интерес на Земле будет состоять только в золоте, которое земляне не захотят отдать. Но силы будут неравны, и война завершится после того, как пришельцы насильно заберут драгоценный металл. Несмотря на угрозу конца света, у человечества будет шанс выжить и начать новый круг эволюции.

Современные последователи теории Ситчина считают, что в Иране верят в прогнозы ученого, поэтому с таким упорством пытаются заполучить ядерное оружие.

 
 
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Нибиру должна приблизиться к Земле в очередной раз в 2085 году.
 
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