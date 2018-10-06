Эксперты рассказали, чем опасен некачественный бензин

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Эксперты отмечают, несмотря на то, что цены на бензин и дизтопливо постоянно растут, качество его стоит на месте.Главный побочный эффект от некачественного бензина - снижение производительности двигателя. Случается, что езда в таком случае вообще невозможна или со второго раза двигатель не может завестись.«Паленое» топливо порождает преждевременное разрушение подвижных частей мотора.Впоследствии засоряются форсунки, топливный насос начинает работать неисправно, появляется необходимость в промывании топливного бака и продувании всей магистрали.Последствия могут дойти даже до прогара клапанов, включая газораспределительный механизм.