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Эксперты рассказали, чем опасен некачественный бензин

07.10.2018 20:15 — Разное | UDF  
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Фото из открытых источников
Некачественное топливо для авто также небезопасно как вредная еда для человека.

Эксперты отмечают, несмотря на то, что цены на бензин и дизтопливо постоянно растут, качество его стоит на месте.

Главный побочный эффект от некачественного бензина - снижение производительности двигателя. Случается, что езда в таком случае вообще невозможна или со второго раза двигатель не может завестись.

«Паленое» топливо порождает преждевременное разрушение подвижных частей мотора.

Впоследствии засоряются форсунки, топливный насос начинает работать неисправно, появляется необходимость в промывании топливного бака и продувании всей магистрали.

Последствия могут дойти даже до прогара клапанов, включая газораспределительный механизм.

 
 
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Некачественное топливо для авто также небезопасно как вредная еда для человека.
 
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