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Лукашенко позвонил Путину на день рождения и позвал в Могилев

07.10.2018 20:12 — Разное | UDF  
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Фото: АР
7 октября состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Как информирует пресс-служба главы белорусского государства, Александр Лукашенко "тепло поздравил российского лидера с днем рождения, пожелав здоровья и дальнейших успехов на посту руководителя страны".

"Президенты кратко обсудили текущую повестку дня белорусско-российских отношений, традиционно сделав акцент на торгово-экономическом сотрудничестве", - отмечается в сообщении.

В графике предстоящих контактов главным событием был назван V Форум регионов двух стран, который уже на следующей неделе состоится в Могилеве. Главы государств еще раз уточнили формат его проведения, а также выразили надежду, что результатом мероприятия станет еще большее углубление взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России.

Лукашенко также поздравил Владимира Путина с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе.

 
Теги: Могилев
 
 
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7 октября состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
 
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