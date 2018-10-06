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Лукашенко позвонил Путину на день рождения и позвал в Могилев
Фото: АР
Как
"Президенты кратко обсудили текущую повестку дня белорусско-российских отношений, традиционно сделав акцент на торгово-экономическом сотрудничестве", - отмечается в сообщении.
В графике предстоящих контактов главным событием был назван V Форум регионов двух стран, который уже на следующей неделе состоится в Могилеве. Главы государств еще раз уточнили формат его проведения, а также выразили надежду, что результатом мероприятия станет еще большее углубление взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России.
Лукашенко также поздравил Владимира Путина с
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7 октября состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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