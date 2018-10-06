Российского бойца выгонят из UFC из-за нападения на Макгрегора

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пресс-конференции

— заявил Уайт. Сообщалось, что на Макгрегора напал секундант Нурмагомедова Зубайра Тухугов, действующий боец UFC. Сам дагестанец в этот момент дрался за пределами октагона со спарринг-партнером ирландца Диллоном Дэнисом.Уайт также сообщил, что полиция арестовала трех человек из окружения Нурмагомедова, однако ирландец не стал писать на них заявление.Поединок в рамках турнира UFC 229 состоялся в Лас-Вегасе и завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в четвертом раунде. В итоге пояс он не получил: судьи признали россиянина победителем, однако не стали проводить церемонию награждения. Тем не менее боец остался чемпионом промоушена в легком весе.Боец из Дагестана одержал 27-ю победу в 27 поединках. Он защитил пояс чемпиона в легком дивизионе. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.