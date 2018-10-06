Лукашенко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над



Хабиб Нурмагомедов. Фото: РИА Новости

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говорится в сообщении.направил поздравления и, отцу и тренеру, особо подчеркнув, чтоК слову, с победой Хабиба Нурмагомедова президент Беларуси поздравил и главу РоссииКак писал, 7 октября Нурмагомедов одержал победу над ирландцемв главном бою турнира UFC 229.Таким образом, российский боец остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.