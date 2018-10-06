ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над

07.10.2018 20:00 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Хабиб Нурмагомедов. Фото: РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

"С блестящей победой Хабиба Нурмагомедова после боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 поздравил Президент Беларуси, отметив, что в нашей стране внимательно следили и радовались этому успеху", - говорится в сообщении.

Александр Лукашенко направил поздравления и Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова, особо подчеркнув, что "таким сыном и воспитанником может по праву гордиться отец и вся Россия".

К слову, с победой Хабиба Нурмагомедова президент Беларуси поздравил и главу России Владимира Путина.

Как писал UDF.BY, 7 октября Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 229.

Таким образом, российский боец остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов объяснился за спровоцированную после боя с Макгрегором драку

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз саудовского принца об уходе России с рынка нефти опровергли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика