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Лукашенко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над
Хабиб Нурмагомедов. Фото: РИА Новости
"С блестящей победой Хабиба Нурмагомедова после боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 поздравил Президент Беларуси, отметив, что в нашей стране внимательно следили и радовались этому успеху", - говорится в сообщении.
Александр Лукашенко направил поздравления и Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова, особо подчеркнув, что "таким сыном и воспитанником может по праву гордиться отец и вся Россия".
К слову, с победой Хабиба Нурмагомедова президент Беларуси поздравил и главу России Владимира Путина.
Как писал
Таким образом, российский боец остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
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