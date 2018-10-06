В Болгарии изнасиловали и зверски убили журналистку



Фото: © Facebook/ Виктория Маринова

Фото: © Facebook Виктория Маринова

Фото: © Facebook Виктория Маринова

Фото: © Facebook Виктория Маринова

В болгарском городе Русе 30-летнюю журналистку-расследователя Викторию Маринову нашли в лесопосадке возле Дуная. По версии правоохранителей, телеведущая погибла в результате удара по голове и удушения, а перед смертью была изнасилована. Об этом сообщает телеканал "Нова".Девушку обнаружил днём прохожий, который сразу обратился в полицию. В нескольких метрах от тела лежали личные вещи Мариновой, а неподалёку был припаркован её автомобиль. Правоохранители не нашли мобильного телефона и ключей от машины убитой.Следствие рассматривает несколько версий жестокой расправы, в числе которых и профессиональная деятельность Мариновой. Девушка работала над расследованием хищений денежных средств из фондов Евросоюза. В то же время мотивы убийцы могут и не быть связаны с профессией жертвы, поскольку неподалёку от места преступления находится психиатрическая клиника.Глава ОБСЕ по делам свободы прессы Гарлем Дезир уже отреагировал на зверское убийство Мариновой. В пресс-релизе организации говорится, что он шокирован произошедшим и требует тщательно расследовать преступление.