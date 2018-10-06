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В США в аварии со свадебным лимузином погибло 20 человек

07.10.2018 21:35 — Разное | UDF  
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Фото: edition.cnn.com
В штате Нью-Йорк в субботу как минимум 20 человек погибли в ДТП с участием двух автомобилей, один из которых — свадебный лимузин. В лимузине в момент аварии проходила свадебная вечеринка, сообщает CNN.

Известно, что столкновение произошло на пересечении двух дорог. Спускавшийся с горки на большой скорости лимузин после столкновения вылетел на расположенную рядом парковку, где находились десятки людей.

 
 
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В штате Нью-Йорк в субботу как минимум 20 человек погибли в ДТП с участием двух автомобилей.
 
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