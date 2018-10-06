|
«Сделано немало, есть над чем работать». Александр Лукашенко оценил состояние белорусского вооружения. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Не нападения и не пиара ради – защиты для. Александр Лукашенко на неделе ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники белорусского производства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Быстро появиться, нанести удар и уйти. Скорость и маневренность – главные требования Президента к Вооруженным Силам и технике, стоящей на вооружении.
Мы не можем жить прошлым, но грех не сделать выводы из истории. Мы не можем отгораживаться от реальности, поэтому несколько раз за последние годы приспосабливали войска и технику к современным условиям. Живя в мире, не забывай о войне. Хотя как тут забудешь, когда военные действия почти у границы.
Хочешь мира – готовься к войне, причем войне современной. Вместо фронтовых баталий – война армейских элит и высокоточного оружия. Именно такие сценарии конфликтов еще в начале 2000-х предвидел наш главнокомандующий.
Беларусь – в десятке самых безопасных стран в Европе. Можно сказать, политический миротворец. Но имидж донора стабильности все-таки не дает индульгенцию от вмешательства извне. Поэтому, как говорится, порох должен быть сухим, а армия современной. Поэтому на марше четвертый этап модернизации Вооруженых Сил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какими быть нашим Вооруженным Силам, решали даже с привлечением специальных научно-исследовательских групп. Но есть у военных такое понятие, как стратегическое чутье. Именно стратегическое чутье главнокомандующего и определило лицо теперешней армии. Мэсседж Александра Македонского: «Пришел, увидел, победил» – оборонительный посыл Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко:
Именно под нашу оборонительную военную доктрину борьбы с гибридными войнами и работает наша «оборонка». Но и то, что создавалось ранее для общевойсковых операций, у нас под забором не ржавеет. Его модернизировали: такой вот по-белорусски хозяйский подход.
Александр Лукашенко:
Еще лет 20 назад некогда засекреченные заводы выпускали телеги и кастрюли, да еще по совету кукловодов из западных столиц, как пирог, резали технику с советским запасом прочности. Политический климат после холодной войны настолько потеплел, что заморские правительства из стран восточного блока хотели сделать банановые республики. С Беларусью этого не вышло. Народ быстро раскусил фрукты с начинкой чужестранных интересов. И выбрал своего Президента.
Не то что заводы – из небытия ожила целая отрасль. Сохранив военностроительную школу, технологии и цеха по созданию продукции цвета хаки, Александр Лукашенко попал в «десяточку». В зоне интересов ОДКБ таких вот предприятий – единицы. Теперь это флагманы белорусского экспорта.
Для 140-го завода птица Феникс даже корпоративной эмблемой стала. Здесь и переродился основной ударный танк сухопутных войск – Т-72.
Теперь этот танк грязи не боится, а его огневая система – ветра и температуры. Все нюансы корректирует специальная прицельная система. Сложно не попасть «в десяточку».
Попасть в тройку лучших на международном танковом биатлоне у нас получилось. Лучше всего соревноваться на таких площадках: без потерь, но кто на что способен – видно. Нас обошли только Россия и Китай – мировые державы и друзья. Но Президент, который болел за наш экипаж, уверен: такой пусть и победный результат – «мимо».
На модернизированном танке и на пьедестал легче попасть. 140-й ремонтный завод – бронетанковая реанимационная. Сюда, как к нашим нейрохирургам, едут ото всюду. Советское «железо» на вооружении армий полумира. Танки разбирают на 90 тысяч деталей и снова из них делают технику, приспособленную под запросы современных конфликтов. После апгрейда проверенный «старичок» способен дать фору более дорогому Т-90. А если нет разницы, зачем платить больше?
Александр Лукашенко:
Не списаны в запас и более 2 тысяч «крылатых» пахарей Су-27. Время, конечно, подрезало им крылья, но вот белорусские спецы умеют возвращать эти истребители к жизни.
Это 558-й авиционный завод. Для проверенных небом и временем «Сушек» здесь разработали специальную систему высокоточного бомбометания. Пилот, как водитель, в навигатор вводит координаты – и всё, цель достигнута.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В общем, поражать противника можно с заоблачной 5-километровой высоты. Но главнокомандующий предлагает спуститься с небес на землю.
Беларусь в движении неприсоединения. Добровольно отказалась от ядерного оружия. Обещали же сильные государства мира сего гарантию мира для меньших по размеру стран. Оказалось, что эти державы – хозяева своего слова. Захотели – слово дали, захотели – слово забрали. Как говорится, по делам узнаете их. Всё началось с цветущей Югославии. Тогда еще молодого Президента молодой суверенной Беларуси не испугали бомбежки, и Александр Лукашенко поехал туда, в самое пекло. Этот поступок нашего Президента сербские «братушки» помнят до сих пор. А белорусским ответом на угрозы официальному Белграду стала наша огневая система «БелГрад».
Сейчас миролюбивый голос Беларуси звучит на различного рода трибунах.
Наша страна – перекресток геополитических интересов: одновременно и дверь в паневразийское интеграционное объединение, и окно в Европу, но если кто-то попытается вломиться к нам без приглашения – что называется, прилетит.
Александр Лукашенко:
Пыл чужестраных генералов рассматривать границы Синеокой через бинокли или прицелы охлаждает наша гвардия «голубых» беретов. Кстати, тем, кто мерялся силой на учениях с нашими мобильными силами, затем с уважением протягивали руки. Армейская элита нуждается в маневренной технике и небольшом, но мощном вооружении. Всё это и показали Президенту.
Беспилотники, роботы, боевые модули и высотехнологичные системы. Высший пилотаж нашей «оборонки» выставлен на главном летном поле страны – полигоне «Домановском». Остудить горячие головы желающих господства можно вот таким небольшим вооружением с большим потенциалом.
Александр Лукашенко:
— Если хорошая ракета, то не можем.
То есть 100%-ное попадание при качественной ракете?
— Так точно.
Эти дроны уже наступают на пятки. Или так: фюзеляж современной авиации. Больше всего экспонатов – беспилотников. Их созданием занимаются сразу несколько КБ. Основные создатели – Госвоенпром и Академия наук.
Не соревнуются, но взаимодополняют, как два крыла одного летательного аппарата. У каждого свои задачи: от фотографирования и передачи координат до радиоэлектронной борьбы и огневого поражения противника. Решено – усилия объединить, создать универсальный аппарат.
Александр Лукашенко:
Наши беспилотники – на высоте. Всевозможных выставок в странах Персидского залива, где только самые лучшие образцы техники. А свои подписи на крыльях белорусских дронов оставляют даже президенты других государств.
Дальше – больше: подписи под контрактами. Беспилотники – сейчас мировой тренд цвета хаки. И Беларусь здесь достигла определенных высот. Но это не потолок.
Александр Лукашенко:
Поэтому, как человек военный и в прошлом своем, я вижу, что за эти два года (даже два не прошло, когда я поставил им задачу делать это), они сделали немало в ВПК.
А вот эта «Гроза» не только в названии, но и в целом для беспилотников любых видов и типов. Задача – обмануть и дезориентировать. Президенту показывают специальное ружье: оно, как паук на муху, накидывает на беспилотник невидимые сети. Всё – жужжащий дрон обездвижен.
Александр Лукашенко:
— За 6 миллионов долларов.
За 6 миллионов? И полностью будет наш автомат?
— Безусловно.
С вами есть смысл разговаривать. Но, учитывая, что мы и патроны свои делаем, значит, у нас будет стрелковое свое оружие. И если это 6 миллионов производство, мы будем иметь только с вами дело, если это будет качественное оружие. Вот это уже независимость. Потому что мы только тогда можем сопротивляться, когда у нас будет в кармане пистолет и на шее висеть автомат. И свои патроны.
Как говорится, ничего личного – это безопасность страны. По такой схеме выстраиваются отношения даже между самыми близкими государствами.
Оружие – это залог боеспособности. Свое оружие – это залог независимости. Несколько раз Президент подчеркивает это во время встречи с военными.
Александр Лукашенко:
И новая цель создать свой стрелковый арсенал будет достигнута, сомнений нет. Ведь даже систему залпового огня «Полонез» осилили. Ждали-ждали от коллег по ОДКБ не самые новые ракетные комплексы и вот – выпустили свои. Выпустили успешно, причем и испытали на своем полигоне.
У белорусского оружия мощный потенциал. О том, что наша «оборонка» попадает в цель современных запросов военных, свидетельствуют международные контракты.
За пять лет Госвоенпром экспортную мускулатуру накачал более, чем в два раза. А географию клиентов можно изучать по маскировочным цветам боевых машин: от стандартной зелёнки до песчанки. Но выпускаем мы прежде всего то, что необходимо нашей армии и учитывая рельеф Беларуси.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Президент пристально наблюдает за развитием технологичной «оборонки». Чтобы всё это не выглядело, как обычная экскурсия, испытания нового вооружения устроили прямо на полигоне.
Александр Лукашенко:
Держать в руках автомат должен уметь каждый белорус. Пример – одна из самых боеспособных в мире израильская армия. Там под ружье ставят даже моделей. А благополучная Швейцария вообще обходится без привычной для нашего понимания армии.
Зато там каждый уважающий себя житель готов к защите Родины. Для Беларуси схема более приемлемая – это регулярные и компактные Вооруженные Силы, в арсенале оборонительной сфере – территориальная оборона. Когда вся страна единый фронт, а 7 миллионов жителей подготовлены к бою с противником.
Александр Лукашенко:
Но для этого нужно иметь свое. То, что можно передать мирному населению, которое будет защищать свою страну. Дальше – больше. Не будем мы рассчитывать на мирное население, которое будет воевать. Это крайний случай, не дай бог. Армия должна быть подготовлена, численность армии должна быть соответствующей и она должна быть вооружена.
Президент и сам готов подать пример, первым взять в руки автомат. Благо, в отличие от многих его оппонентов, он знает, как его правильно держать. Он сам когда-то и фланги топтал, и воинским подразделением командовал. Поэтому знает, какой должна быть настоящая армия. Без дедовщины, это точно.
Это только в голливудских история рядовых Райнов спасает целый взвод. В реальности пространство USA. Не спокойно на сердце и матерям солдат в ближайших странах. А белорусская армия своё мастерство оттачивает только на учениях. Хотя ещё в советское время, во время таких баталий, даже официально существовал процент допустимых потерь.
По признанию учителей, некогда школьник Саша Лукашенко в своем сочинении процитировал Архимеда: «Дайте мне точку опоры и я переверну мир». Сохранять его в нашей стране Президенту Александру Лукашенко точно удаётся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сделано немало, есть над чем работать». Александр Лукашенко оценил состояние белорусского вооружения. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Не нападения и не пиара ради – защиты для. Александр Лукашенко на неделе ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)