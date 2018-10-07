Гандболисты минского СКА проиграли с разницей в 5 мячей в стартовом матче квалификации Кубка ЕГФ

Гандболисты минского СКА с разницей в 5 мячей уступили в гостях португальскому «Порту» в первом матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ, сообщает пресс-служба минского клуба.



Фото: ska-minsk.by

«Порту» — СКА — 34:29 (18:14)

6 октября. Порту. «Dragão Caixa». 727 зрителей.

«Порту»: Родригес Арейя (10), Магальяеш (6), Гомес (4), Салина (3), Бранкинью (3), Альварес (3), Мигел Мартинш (2), Эрнандес (1), Мбенгье (1), Руи Силва (1).

СКА: Никуленков (5), Жила (5), Вайлупов (4), Алехин (4), Хадкевич (3), Гарбуз (2), Мороз (2), Бохан (2), Ушал (1), Кривенко (1).

Начало встречи прошло на встречных курсах: хозяева забрасывали, гости симметрично отвечали. Так было до счета 5:5, после чего у армейцев случился провал. Когда СКА вернулся в игру, на табло уже горели 5:10. Причем португальцам не пришлось делать много, чтобы добыть этот отрыв — просто белорусы совершили много невынужденных потерь в атаке, а хозяева эффективно бежали в ответные выпады. Получается, использовали против минчан их же оружие.

Тем не менее, как только армейцы начинали действовать более собранно, португальцы давали слабину. В раздевалку команды отправились при счете 18:14.

Второй тайм СКА начал многообещающе, стремительно догнав соперника. Несколько подряд блестящих сэйвов Мороза — и 19:19!

Однако белорусским парням не удалось действовать стабильно на протяжении длительных отрезков матча, и за белой полосой немедленно шла черная, когда ничего не получалось.

В результате команда Игоря Папруги так же легко растеряла перевес. Затем СКА еще не раз сокращал отставание в счете и отпускал соперника в отрыв вновь. А в итоге финальная сирена зафиксировала победу «Порту» с разницей «плюс пять».

В Минске отыграть такое отставание будет непросто.

Минский СКА приглашает болельщиков поддержать команду в важнейшем ответном матче, который состоится 13 октября во Дворце спорта.