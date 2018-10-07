|
Гандболисты минского СКА проиграли с разницей в 5 мячей в стартовом матче квалификации Кубка ЕГФ
Гандболисты минского СКА с разницей в 5 мячей уступили в гостях португальскому «Порту» в первом матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ, сообщает
«Порту» — СКА — 34:29 (18:14)
6 октября. Порту. «Dragão Caixa». 727 зрителей.
«Порту»: Родригес Арейя (10), Магальяеш (6), Гомес (4), Салина (3), Бранкинью (3), Альварес (3), Мигел Мартинш (2), Эрнандес (1), Мбенгье (1), Руи Силва (1).
СКА: Никуленков (5), Жила (5), Вайлупов (4), Алехин (4), Хадкевич (3), Гарбуз (2), Мороз (2), Бохан (2), Ушал (1), Кривенко (1).
Начало встречи прошло на встречных курсах: хозяева забрасывали, гости симметрично отвечали. Так было до счета 5:5, после чего у армейцев случился провал. Когда СКА вернулся в игру, на табло уже горели 5:10. Причем португальцам не пришлось делать много, чтобы добыть этот отрыв — просто белорусы совершили много невынужденных потерь в атаке, а хозяева эффективно бежали в ответные выпады. Получается, использовали против минчан их же оружие.
Тем не менее, как только армейцы начинали действовать более собранно, португальцы давали слабину. В раздевалку команды отправились при счете 18:14.
Второй тайм СКА начал многообещающе, стремительно догнав соперника. Несколько подряд блестящих сэйвов Мороза — и 19:19!
Однако белорусским парням не удалось действовать стабильно на протяжении длительных отрезков матча, и за белой полосой немедленно шла черная, когда ничего не получалось.
В результате команда Игоря Папруги так же легко растеряла перевес. Затем СКА еще не раз сокращал отставание в счете и отпускал соперника в отрыв вновь. А в итоге финальная сирена зафиксировала победу «Порту» с разницей «плюс пять».
В Минске отыграть такое отставание будет непросто.
Минский СКА приглашает болельщиков поддержать команду в важнейшем ответном матче, который состоится 13 октября во Дворце спорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты минского СКА с разницей в 5 мячей уступили в гостях португальскому "Порту" в первом матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)