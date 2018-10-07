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Дзюдоист Колосов принес первое золото в копилку Беларуси на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

07.10.2018 23:38 — Разное | Tut.by  
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В первый соревновательный день на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе белорусский дзюдоист Артем Колосов (весовая категория до 55 кг) завоевал золотую медаль, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.


Артем Колосов. Фото с сайта noc.by

В финальной схватке Артем Колосов превзошел монгольского спортсмена Теймуджина Ганбургета и распечатал медальную копилку белорусской сборной.

На пути к финалу Артем Колосов выиграл еще две схватки в утренней части турнира.

Четвертьфинал. Артем Колосов — Роман Валадье Пикар (Франция) — 10:0.

Полуфинал. Артем Колосов — Даниэль Лейтгеб (Австрия) — 11:0s2.

Финал. Артем Колосов — Темуйджин Ганбургет (Монголия) — 10s1:0s1.


Фото с сайта noc.by

Артем Колосов родился 31 мая 2001 года в Могилеве. Его предыдущий лучший результат в карьере — победа на юниорском первенстве Европы-2018.

В Буэнос-Айресе Артема сопровождает тренер Александр Шлык.

Артем Колосов: Монгольский дзюдоист здорово меня потрепал, но он меня боялся

— Я очень рад этой победе, шел к ней целый год. Это была моя цель. Сейчас эмоции переполняют. Соперники попались очень сильные, особенно в финале. Монгольский дзюдоист здорово меня потрепал, но я был лучше настроен. Он меня боялся. В общем, как и я его.

Настраивался просто. Забивал в голову мысль, что я ничем не хуже. Тренируюсь, как и соперники, по два раза в день. У нас у всех есть руки и ноги, ломаемся тоже приблизительно одинаково. Побеждает не тот, кто сильнее технически, а тот, кто настроится лучше, — отметил Артем Колосов.


Александр Шлык и Артем Колосов. Фото с сайта noc.by

Тренер Александр Шлык: Для меня это ожидаемая медаль

— В финале был принципиальный соперник, которому Артем проигрывал в сезоне. Настраивались на него максимально. Так и получилось: завязаться, не дать бросить и в конце схватки ждать своего шанса. План мы реализовали. Для меня это ожидаемая медаль. Видел, что Артем настроен и готов. С тренерским штабом мы его подготовили и подвели к соревнованиям хорошо. Это долгожданная медаль для нашей страны и нашего дзюдо, — сказал наставник.

 
Теги: Могилев
 
 
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В первый соревновательный день на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе белорусский дзюдоист Артем Колосов (весовая категория до 55 кг) завоевал...
 
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