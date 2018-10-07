"Лидсельмаш" вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу, несмотря на разгром от "Кайрата"

«Лидсельмаш» вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по мини-футболу, несмотря на разгром со счетом 0:6 от казахстанского «Кайрата» в заключительном матче основного раунда.



Фото: Никита Басов, afckairat.kz

4-ю группу основного раунда Лиги чемпионов, куда был определен «Лидсельмаш», принимала столица Косова Приштина.

Белорусский чемпион стартовал с поражения от клубного вице-чемпиона Европы португальского «Спортинга» — 2:3, затем взял верх над хозяевами трунира приштинским «Фениксом» — 3:2, а в заключительной встрече разгромно уступил титулованному казахстанскому «Кайрату», двукратному клубному чемпиону Европы — 0:6.

Третье итоговое место в своей группе позволило «Лидсельмашу» пробиться в число 16 сильнейших клубов Лиги чемпионов по мини-футболу.

С кем дальше придется соперничать команде Виктора Тарчило, станет известно в результате жеребьевки, которая состоится 12 октября, сообщает официальный сайт Белорусской ассоциации мини-футбола.

Итоговое положение в 4-й группе:

1. «Кайрат» (Казахстан) — 9 очков (3 матча; разница мячей 15−4)

2. «Спортинг» (Португалия) — 6 (3; 9−4)

3. «Лидсельмаш» (Беларусь) — 3 (3; 5−11)

4. «Феникс» (Косово) — 0 (3; 5−15).

Лучшие бомбардиры: Тайнан («Кайрат») — 6 голов, Владимир Жигалко («Лидсельмаш»), Диего Кавинато («Спортинг»), Ранжел, Эдсон (оба — «Кайрат») — по 3.