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ЦСКА после победы над "Реалом" потерпел поражение в чемпионате России, играя в большинстве

07.10.2018 21:59 — Разное | Tut.by  
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Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко после сенсационной победы в Лиге чемпионов над «Реалом» потерпели домашнее поражение в 10-м туре премьер-лиги чемпионата России.


Фото: twitter.com/pfc_cska

7 октября ЦСКА уступил провалившему старт нового сезона прошлогоднему чемпиону России московскому «Локомотиву». При этом команда Виктора Гончаренко с 65-й минуты играла в большинстве после удаления португальского форварда «железнодорожников» Антонио Эдера.

ЦСКА — «Локомотив» — 0:1

Судья: А. Матюнин (Москва).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин (Ефремов, 90), Ахметов (Жамалетдинов, 82), Бийол (Сигурдссон, 71), Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

«Локомотив»: Гильерме, Хёведес, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Игорь Денисов, Крыховяк, Баринов, Фернандеш, Ал. Миранчук (Тарасов, 90), Эдер.

Гол: 0:1 — Хёведес (88).

Предупреждения: Обляков (27), Бийол (54), Бекао (84) — Эдер (56, 65), Чорлука (66), Крыховяк (70), Денисов (90).

Удаление: Эдер (65, после второй желтой карточки).

А роковой гол ЦСКА пропустил в концовке встречи, на 88-й минуте. Причем взятие ворот получилось весьма эффектным — немец Бенедикт Хеведес отправил мяч в цель после паса пяткой от хорвата Ведрана Чорлуки.

С 16 очками после 10 матчей ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» с 15 баллами поднялся на 7-е.

В следующем туре ЦСКА 19 октября на выезде сразится с махачкалинским «Анжи». А до этого, 10 октября, армейцев ждет выездной матч Кубка России против «Тюмени».

Гончаренко: «Локомотив» был умнее

Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы журналистов после московского дерби на «ВЭБ Арене», сообщает пресс-служба армейского клуба.


Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

— «Локомотив» был умнее. Они знали, что делают, не торопились в атаку, ждали нашей ошибки, и мы ее совершили. Не могу сказать, что мы заслуженно проиграли, но когда «Локомотив» остался в меньшинстве, закрылся еще сильнее, было сложно атаковать, и мы не нашли варианта, чтобы выйти на ударную позицию. Нельзя эмоционально подходить к отдельно взятому матчу. Надо отметить работу, проделанную в прошедшие месяцы, не фокусируясь на одном поражении. Мы сделали большой шаг вперед, это важнее.

— В «Рубине» привыкли видеть Ахметова в роли креативщика, у вас он играет в опорной зоне. Почему?

— А разве нельзя креативить в опорной зоне? На данный момент он наиболее органично смотрится в этой позиции, — считает Виктор Гончаренко.

 
 
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Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко после сенсационной победы в Лиге чемпионов над "Реалом" потерпели...
 
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