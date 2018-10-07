 В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»

В городском парке собрались представители различных слонимских диаспор, чтобы продемонстрировать многочисленным гостям праздника особенности культуры своих народов, традиции и кухню.





Участников фестиваля и всех присутствующих приветствовала заместитель председателя райисполкома Екатерина Рутковская.





Были организованы национальные подворья – белорусское, русское, украинское, польское, цыганское и тюркских народов, где были представлены народные костюмы, изделия декоративно-прикладного творчества и национальные блюда. Дегустация блюд национальной кухни стала особенно интересной частью праздника. Каждый посетитель смог отведать, к примеру, польский бигос, белорусскую бабку, украинские галушки с салом, цыганский травяной чай и татарскую гальму. На сцене талантливые артисты знакомили зрителей с национальными песнями и танцами разных народов. Очень многих заинтересовала выставка-продажа работ мастеров народного творчества.

























































