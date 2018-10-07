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В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»

07.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В городском парке собрались представители различных слонимских диаспор, чтобы продемонстрировать многочисленным гостям праздника особенности культуры своих народов, традиции и кухню.
 
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
 
Участников  фестиваля  и всех присутствующих приветствовала заместитель председателя райисполкома Екатерина Рутковская. 
 
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
 
Были организованы национальные подворья – белорусское, русское, украинское, польское, цыганское и тюркских народов, где были представлены народные костюмы, изделия  декоративно-прикладного творчества и национальные блюда. Дегустация блюд национальной кухни стала особенно интересной частью праздника. Каждый посетитель смог отведать, к примеру,  польский бигос, белорусскую бабку, украинские галушки с салом, цыганский травяной чай и татарскую гальму. На сцене талантливые артисты знакомили зрителей с национальными песнями и танцами разных народов. Очень многих заинтересовала выставка-продажа работ мастеров народного творчества.
 
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
 В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
В Слониме состоялся III фестиваль национальных культур «Сяброўства без межаў»
 
slonves.by
 
 
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В городском парке собрались представители различных слонимских диаспор, чтобы продемонстрировать многочисленным гостям праздника особенности культуры своих...
 
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