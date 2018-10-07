«Дорожки, как в Париже»: финал Открытого Кубка РБ по скандинавской ходьбе прошел на базе отдыха «Привал» (+видео)

Соревнования собрали более 400 участников из четырех стран – Беларуси, России, Польши и да — из Франции. Мужчины и женщины, дети и взрослые, профессионалы и любители – выйти на старт дистанции в 5 или 10 километров смог каждый.













– Этим летом на базе отдыха «Привал» проходил второй этап открытого республиканского соревнования по скандинавской ходьбе, – рассказал председатель общественного объединения «Федерация Скандинавской ходьбы» Анджей Дедевич. – Тогда мы убедились, что это очень удобное место для организации подобных состязаний. Инициативу проведения здесь и финального этапа соревнований поддержал генеральный директор табачной фабрики «Неман» Юрий Чернышев, за что хотелось бы его поблагодарить лично и от имени федерации.

С ДИСТАНЦИИ — НИ НОГОЙ!

Принять участие в соревнованиях смогли все желающие от 6 лет и до 80+. Клавдии Близнец, успешно финишировавшей на 10-километровой дистанции, к примеру, 67 лет. Женщина работает учителем физкультуры в школе и твердо уверена: подвижный образ жизни – лучшее средство от любых недомоганий:





– Спорт очень люблю. Лыжи, бассейн, спортивный зал – вот и скандинавской ходьбой увлеклась. Летом участвовала во втором этапе соревнований. Тогда, правда, результат показала более слабый. Сегодня к финишу пришла хоть и не первая, но в целом довольна собой. Не зря тренировалась.





Впрочем, среди «ходоков» нашлись люди и постарше. Юрию Михайловичу уже 81 год. Бывший военнослужащий восемь лет назад переехал из Москвы в Минск – думал, на три месяца, к дочке погостить. Но белорусская столица покорила мужчину своей красотой, а местные жители – гостеприимством и добродушием.

– В Беларуси начал заниматься спортом еще активнее. Когда пошел в первый раз, где-то на девятом километре захотелось сдаться, но я все-таки сумел взять себя в руки и финишировать, несмотря на сильную усталость в ногах. Зато теперь преодолеваю 10-километровую дистанцию минимум три раза в неделю. И, знаете, чувствую себя прекрасно.

САМОЕ СЛОЖНОЕ — СМОТРЕТЬ, КАК ОТДАЛЯЕТСЯ СОПЕРНИК

Кто-то решил побороться за Кубок Беларуси по скандинавской ходьбе всей семьей. Кирилл Харко приехал вместе с родителями из Барановичей. Мальчик прошел пять километров, но признался, что готов был замахнуться и на десятку, вот только по возрасту пока не положено.





– Длинные дистанции мне не страшны. Самое сложное в скандинавской ходьбе – это смотреть, как от тебя отдаляется соперник, – совсем не по-детски рассуждает маленький спортсмен-любитель.

А вот лицеистки Мила Длюбарская и Мария Дягелева из Бреста занимаются скандинавской ходьбой профессионально на протяжении уже нескольких лет. На «Привал» девчонки приехали не одни, а в компании парижанина Мелвина, с которым познакомились, когда участвовали вместе на соревнованиях. Француз оказался парнем непростым: в индивидуальном зачете финального этапа взял сразу два первых места – в дистанциях на десять и пять километров.

– До того, как увлечься скандинавской ходьбой, – рассказывает Мелвин, – серьезно занимался бегом. Это абсолютно два разных вида спорта, которые сложно сравнивать. Многие думают, что при скандинавской ходьбе основная нагрузка идет на ноги, на самом деле это серьезная тренировка и для рук в том числе.





В силу спортивной карьеры Мелвин очень много путешествует. В Гродно приехал впервые, всего на несколько дней, но уже проникся здешней атмосферой:

– Белорусы очень открытые, доброжелательные, улыбчивые. И сплоченные – всегда готовы помочь друг другу. Я не успел, к сожалению, погулять по городу, но на «Привале» мне понравилось. Свежий воздух, лес, все очень аккуратно обустроено, большая игровая площадка для детей, люди приезжают сюда семьями, отдыхают, радуются. Приятно за всем эти наблюдать. А еще, что немаловажно, здесь отличные дорожки для занятий скандинавской ходьбой. Не хуже, чем в Париже, честное слово.

ПЕДАГОГАМ КИЛОМЕТРАЖ НЕ СТРАШЕН





Присоединиться к соревнованию приглашали и гостей «Привала», среди которых в День учителя было как никогда много педагогов. Для новичков в деле был даже специально разработан «пробный» маршрут протяженностью 2,5 километра. Правда, Ольге, заместителю директора одного из дошкольных учреждений Гродно, и пять оказались ни по чем.

– За один рабочий день в детском саду больше набегаешься, – шутит женщина. – А вообще мы с коллегами решили провести свой профессиональный праздник на «Привале», потому что здесь можно насладиться прекрасной природой, подышать свежим воздухом, пообщаться в приятной комфортной обстановке, поучаствовать в развлекательной и спортивной программе. Тем более, многие из нас уже не раз бывали здесь раньше вместе с семьями и всегда оставались очень довольны.

Победители финала открытого республиканского соревнования по скандинавской ходьбе, конечно же, взобрались на почетный пьедестал и получили заслуженные награды. Те же, кто не вошел в список лучших, унывать не стали – время как-никак провели с неоспоримой пользой, став еще на несколько километров ближе к крепкому здоровью.



































